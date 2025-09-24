El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sorprendió con una batería de anuncios respecto a la relación financiera con Argentina. A través de sus redes sociales, aseguró que se encuentran en negociaciones con el Banco Central (BCRA) para habilitar una línea swap de US$20.000 millones, una herramienta inédita para el vínculo bilateral.

Además, indicó que Washington está dispuesto a comprar bonos argentinos en dólares según lo requieran las condiciones de mercado y que se prepara un crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria.

Bessent también reveló contactos con “numerosas empresas estadounidenses” interesadas en realizar inversiones directas en múltiples sectores de la economía argentina, siempre que los resultados electorales despejen el escenario político. En ese marco, anticipó que “inmediatamente después de las elecciones comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en el pago de sus principales deudas”.

Entre las definiciones más polémicas, deslizó la posibilidad de eliminar las exenciones fiscales a los exportadores de materias primas que convierten divisas, lo que iría a contramano del anuncio de “retenciones cero” realizado recientemente por la administración Milei.

¿Qué es un swap y por qué sería histórico para Argentina?

Un swap es un acuerdo mediante el cual dos países intercambian divisas por un período determinado, con el compromiso de devolverlas luego bajo condiciones preestablecidas. En general, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) solo mantiene este tipo de líneas con bancos centrales de economías avanzadas, como la Unión Europea, Japón, Inglaterra, Suiza o Canadá.

Excepcionalmente, se habilitaron líneas temporales con países como Brasil, México, Corea del Sur o Singapur, siempre bajo condiciones estrictas y por plazos acotados. Con Argentina, nunca se concretó un swap directo con la Fed.

Actualmente, el único swap vigente que posee el país es con China, a través del Banco Popular de China (PBoC), por un equivalente a US$18.500 millones. El acuerdo original se firmó en 2009 bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, fue ampliado en 2014, renovado en 2017 con Mauricio Macri y complementado en 2018.