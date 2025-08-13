Los bancos atraviesan jornadas de fuerte agitación y este miércoles no será la excepción. El Ministerio de Economía realizará una licitación de deuda que concentra la atención del mercado, en un contexto en el que la tasa nominal anual (TNA) de las Lecaps alcanzó el 75% y las cauciones intradiarias llegaron al 80%. La expectativa está puesta en el nivel de tasas que convalidará el Tesoro para captar fondos sin agravar la presión cambiaria.

En licitaciones recientes, el Gobierno había convalidado subas importantes en los rendimientos con el objetivo de absorber la liquidez liberada tras el desarme de las Letras Fiscales de Liquidez (Lefis). Sin embargo, el fuerte salto de tasas llevó a adoptar una postura más cauta para esta colocación, en un contexto de fricciones con el Banco Central sobre cómo manejar la liquidez del sistema.

Según trascendió, el BCRA analiza abrir una “ventanilla” especial para que los bancos puedan obtener fondos mediante pases activos respaldados con Letras del Tesoro adquiridas en licitaciones primarias y con vencimiento mayor a 60 días. La medida apuntaría a facilitar el rollover de deuda y poner un límite a las tasas, aunque con un costo elevado, actuando como prestamista de última instancia.

Mientras tanto, el encarecimiento del crédito se hace sentir. Desde mediados de julio, los bancos ralentizaron la colocación de préstamos y las empresas también redujeron su demanda de financiamiento. El aumento de la morosidad en préstamos personales y tarjetas, las tasas activas reales más altas y una economía que retrocede a niveles de febrero complejizan el panorama.

En julio, los préstamos al sector privado crecieron 3,7% mensual real, muy por debajo del ritmo de expansión observado en 2024, cuando se acercaban al 10% interanual. Las entidades financieras anticipan que, al menos hasta después de las elecciones legislativas, la liquidez será administrada con cautela, priorizando sectores y garantías específicas, y manteniendo alta la competencia por depósitos.

En la Bolsa, el escenario también genera señales de advertencia para quienes invierten en acciones bancarias. Aunque persisten oportunidades, el contexto macroeconómico y político podría presionar los balances y moderar el crecimiento del sector en lo que resta del año.