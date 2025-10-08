En una nueva jornada de tensión cambiaria, el Tesoro Nacional vendió este martes otros USD 330 millones en el mercado de cambios, con el objetivo de mantener al dólar dentro de la banda cambiaria oficial, según estimaciones de operadores financieros. Con esta cifra, las ventas oficiales ya acumulan unos USD 2.100 millones desde la semana pasada, en un esfuerzo por sostener la estabilidad antes de las elecciones de medio término.

El alto volumen operado —USD 676,9 millones en el segmento de contado— reflejó la fuerte presencia del Tesoro como oferente principal. Las ventas se realizaron a un valor de $1.430 por dólar, unos 50 centavos por encima del cierre anterior, mientras que la banda superior del esquema cambiario se ubicó en $1.484,65, es decir, un 3,8% por encima del tipo de cambio oficial.

Pese a la intervención, las reservas internacionales del Banco Central cayeron USD 136 millones, situándose en USD 42.066 millones, aun cuando la cotización del oro registró una suba de 1,4%.

El operador Nicolás Merino, de ABC Mercado de Cambios, explicó que el mercado se mantiene con muy poca oscilación, y que el Tesoro continúa siendo “el único oferente relevante”. Además, advirtió que el Gobierno estaría agotando los fondos disponibles provenientes de exportaciones: “Hasta ayer le restaban unos USD 680 millones disponibles, y considerando los vencimientos próximos, es probable que ya haya liquidado la totalidad del saldo acumulado”.

Por su parte, analistas de Max Capital advirtieron que los depósitos en dólares del Tesoro en el BCRA rondan los USD 700 millones, por lo que, si las ventas se mantienen al ritmo actual, el margen de intervención “alcanzaría solo para unos pocos días más”. En ese escenario, anticipan que el Banco Central podría intervenir directamente una vez que el tipo de cambio toque el techo de la banda.

“Todo indica que el Gobierno busca mantener el dólar cerca de $1.430, por debajo de la banda superior, antes de las elecciones. Sin embargo, el poder de fuego del Tesoro es limitado, y al agotarse los fondos, el BCRA deberá actuar para sostener el esquema”, señalaron desde la consultora.

Un informe de MegaQM agregó que el proceso de dolarización de carteras ha generado “flujos de liquidez en moneda extranjera que reducen la presión sobre las tasas de corto plazo”. Según el reporte, la volatilidad de los activos financieros impulsó a muchos inversores hacia opciones más seguras, como los fondos Money Market en dólares.

En una lectura más estructural, el economista Salvador Di Stefano destacó que la Argentina atraviesa “una situación similar a la de otros países endeudados”, en la que se pagan los intereses de la deuda, pero se renueva el capital. “Si el PBI crece, la deuda sobre el PBI disminuye y, a futuro, se puede cancelar parte de dicha deuda”, explicó.

Por último, el economista José María Segura, de PwC Argentina, remarcó que la recomposición de reservas dependerá de la capacidad del país para alinear expectativas y generar confianza. “Un consenso político amplio y coherente puede sostener la demanda de pesos, atraer capitales y mejorar el riesgo país. En ese escenario, el acceso al financiamiento externo se normaliza, reduciendo la presión sobre el dólar”, señaló.

Sin embargo, advirtió que si las condiciones se deterioran, el Gobierno podría verse obligado a permitir una mayor depreciación del tipo de cambio para obtener los dólares necesarios y cumplir con sus compromisos de deuda.

Con las elecciones cada vez más cerca y el margen de intervención cada vez más acotado, la sostenibilidad del actual esquema cambiario se perfila como uno de los mayores desafíos económicos de las próximas semanas.