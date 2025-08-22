Las últimas licitaciones del Tesoro confirmaron una tendencia que inquieta a la city: el Gobierno está convalidando tasas cada vez más altas para contener al dólar y sostener el proceso de desinflación, pero a cambio enfrenta un fuerte incremento del gasto en intereses que tensiona la meta de reducción del déficit fiscal.

Un informe de Equilibra detalla cómo Hacienda fue acelerando la suba de las tasas efectivas mensuales (TEM) en sus Lecaps más cortas: pasaron de un promedio de 2,7% en junio a 3,3% en julio y 3,9% en lo que va de agosto. Esa escalada tiene un costo concreto: sólo por las colocaciones de julio y agosto, el Tesoro pagará $1,3 billones extra entre agosto de 2025 y febrero de 2026, lo que equivale al 0,13% del PBI.

El problema se agudiza hacia adelante. Según la consultora, hasta fines de octubre vencen $32 billones en Lecaps en manos del sector privado y bancos. Si se mantiene el diferencial de tasas observado y un rollover del 90%, el costo financiero adicional treparía a $2,6 billones, es decir, un 0,27% del PBI, un monto comparable al costo fiscal de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La primera señal de alarma

El punto de inflexión se dio en la primera licitación de agosto, cuando el Tesoro sólo logró renovar el 61% de los vencimientos: adjudicó $9,15 billones frente a obligaciones por $14,98 billones. Para cubrir el faltante, debió utilizar $5,8 billones de sus depósitos en el BCRA, lo que derivó en una suba de encajes y en una licitación extra para absorber liquidez.

“Todo esto sugiere que continuará la presión alcista sobre las tasas, lo que inexorablemente impactará en las cuentas públicas y en la actividad, aunque al mismo tiempo contribuya a la estabilidad cambiaria y fomente el carry trade”, señalaron desde la sociedad de Bolsa Cohen.

Facimex también calculó el costo adicional de la dinámica: la suba de tasas en las últimas dos licitaciones significó una capitalización de deuda equivalente al 0,30% del PBI anualizado, un valor que ya supera al costo fiscal de la baja de retenciones.

El peso oculto de los intereses

De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en el primer semestre de 2025 la capitalización de intereses de Lecaps en poder del Tesoro alcanzó los $30 billones, el 1,5% del PBI.

Un trabajo de la consultora Inveqc, en base a datos del FMI, subrayó que estos intereses no se computan en el resultado fiscal oficial. Si se incorporaran, el saldo de los primeros cinco meses del año habría sido deficitario en 1,2% del PBI, en lugar del 0,3% de superávit informado, acumulando un rojo real del 1,5% del PBI.