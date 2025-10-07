El Tesoro volvió a intervenir con fuerza en el mercado cambiario y habría vendido otros USD 400 millones, encadenando así su cuarta jornada consecutiva de operaciones dentro de la banda de flotación. El objetivo: mantener al dólar mayorista en torno a los $1.430 y evitar una escalada en medio de la tensión preelectoral.

Desde el fin del régimen de retenciones cero para el agro, el Gobierno optó por que sea el Tesoro (y no el Banco Central) quien actúe en el mercado, buscando preservar las reservas internacionales. “La estabilidad del tipo de cambio no refleja una menor demanda, sino una intervención oficial firme”, señalaron operadores de la City porteña al medio Ámbito.

Durante la semana pasada, el Tesoro habría vendido USD 237 millones el viernes, superando los montos de las jornadas previas, que incluyeron USD 513 millones el miércoles. En apenas cuatro ruedas, habría perdido USD 1.350 millones, es decir, más del 60% de los USD 2.228 millones conseguidos por la liquidación extraordinaria del campo, según estimaciones privadas.

El precio del dólar spot avanzó apenas 0,4% hasta $1.430, luego de tres días en los que se mantuvo estable cerca de $1.424, lo que para los analistas sigue evidenciando la presencia del Tesoro en el mercado.

La estrategia oficial busca sostener la calma hasta las elecciones del 26 de octubre, en un contexto en que los mercados siguen atentos al desenlace de las negociaciones entre Luis Caputo y el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, quien días atrás deslizó la posibilidad de un salvataje financiero para la Argentina.

Tras esa señal, el equipo económico activó la extensión del esquema de retenciones cero hasta el 31 de octubre o hasta agotar un cupo de USD 7.000 millones, con la intención de acelerar las liquidaciones del agro y reforzar la oferta de divisas.

Sin embargo, con el flujo exportador casi agotado, el Tesoro volvió a ser el actor principal en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), operando tanto en el segmento spot como a través de futuros y bonos dólar linked.

La maniobra replica la estrategia utilizada antes de los comicios bonaerenses, cuando el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, reconoció públicamente la intervención oficial. Esta vez, el esfuerzo se redobla: la estabilidad cambiaria se convirtió en una pieza clave de la pulseada electoral.