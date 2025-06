El Gobierno sanjuanino declaró el Estado de Emergencia y Desastre Agropecuario, pues en 17 departamentos de la provincia se registraron severos daños sufridos en las cosechas durante el primer semestre del año. Así lo confirmó el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, en declaraciones al programa “Mirá Quién Habla” por Canal 13.

“La situación que hemos tenido este año ha sido crítica. Abarca los principales cultivos de la provincia, en especial la vid (ocupa casi la mitad de las hectáreas cultivadas en la provincia), el olivo, que ya está finalizando su cosecha, y el pistacho, que va ganando terreno”, detalló el funcionario.

La medida se formalizó a través de un decreto provincial que deberá ser ratificado por la Cámara de Diputados. Además, se solicitará el reconocimiento de la emergencia a nivel nacional para poder acceder a beneficios tributarios destinados a los productores afectados.

Fernández destacó que el relevamiento se basó unas 450 denuncias recibidas, lo que permitió sustentar técnicamente la declaración: “Hemos verificado daños de distinta envergadura en 17 departamentos. Los daños promedios oscilan entre el 40% y el 50%, pero en algunos casos alcanzan o superan el 80%, llegando incluso al 100%”.

El ministro también recordó que, antes de esta declaración, ya se habían activado programas de asistencia como los subsidios para pequeños productores y líneas de crédito para recomposición de capital de trabajo para los medianos. Sin embargo, advirtió sobre la importancia de realizar las denuncias en tiempo y forma: “Muchas veces los productores no denuncian por no ver beneficios inmediatos, pero cuando se activa la emergencia, quienes no lo hicieron quedan fuera”, expresó el titular de la cartera productiva.

La provincia espera ahora que la Nación siga el lineamiento de la emergencia para ampliar el alcance de los beneficios y amortiguar el impacto de una de las temporadas más difíciles para el campo sanjuanino.