El Gobierno dispuso que las exportaciones agroindustriales tributen con retenciones cero hasta el 31 de octubre. La medida, que busca la liquidación de dólares del campo para contener la disparada del precio de la divisa, fue anunciada este lunes por el portavoz presidencial, Manuel Adorni, a través de sus redes sociales, y alcanza a todos los cultivos.

Según explicó el funcionario, la resolución busca “generar mayor oferta de dólares durante este período” y reforzar la previsibilidad en un contexto marcado por la inestabilidad financiera.

El anuncio se conoció horas antes de la apertura del mercado, en un escenario en el que los bonos y las acciones acumulan dos semanas en baja, el dólar mayorista opera en el techo de la banda de flotación y el minorista superó los $1500.

Desde la habilitación para intervenir, el Banco Central ya utilizó US$1000 millones de sus reservas con el fin de contener la escalada cambiaria. La estrategia abrió interrogantes en los inversores sobre la capacidad del Gobierno para sostener el ritmo de intervención y garantizar los pagos de deuda con el FMI y los bonistas en la recta final hacia las elecciones.

En su mensaje, Adorni responsabilizó a “la vieja política” de intentar generar incertidumbre y boicotear el programa oficial, al tiempo que aseguró que “castigan a los argentinos” y que el Gobierno “no lo va a permitir”.

La medida tendrá una vigencia de poco más de un mes, en el tramo decisivo de la campaña electoral, y forma parte de las acciones del Ejecutivo para fortalecer el ingreso de divisas y contener las presiones sobre el mercado cambiario.