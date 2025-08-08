El mercado cambiario cerró este viernes y el dólar blue en San Juan no registró movimiento alguno respecto a lo marcado el jueves. Como el 7 de agosto, para la comprar cerró en $1.280, mientras que para la venta se quedó en $1.370, según informó la página especializada Dólarsanjuan.

A nivel país, la moneda estadounidense blue cerró este viernes 8 de agosto, en $1.305 para la compra y $1.325 para la venta. En tanto, el dólar oficial cerró con una cotización de venta de $1.335 y $1.325 para la compra.

En el segmento mayorista, el dólar amagó con un alza hacia el cierre de la rueda, pero finalmente cerró con una baja de 50 centavos a $1.326. En las últimas seis ruedas, acumuló una caída de $48. Mientras, en el promedio de entidades financieras del BCRA cerró a $1.337,04 para la venta, y en el BNA cedió a $1.335. Así, el dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.735,50.

Entre los paralelos, el dólar MEP sube un 0,3% a $1.332, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 0,2% a $1.337,70. El dólar blue, en tanto, operó a $1.325, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

Los contratos de dólar futuro anotó alzas en casi todos sus plazos. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.357 y que en diciembre llegará hasta los $1.507.