El último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) aseguró que en San Juan la pobreza bajó durante el primer semestre de 2025. Según los datos oficiales, el índice pasó del 50,5% registrado en el mismo período de 2024 al 36% actual. Esto implica una reducción de 14,5 puntos porcentuales.

En números concretos, este año se contabilizaron 201.361 personas pobres sobre un total de 558.706 habitantes relevados en el Gran San Juan, mientras que un año atrás eran 279.874 sanjuaninos en esa condición.

La indigencia también mostró una merma: bajó del 14,7% en 2024 al 5,2% en 2025, es decir a menos de la mitad. En términos absolutos, eso significa pasar de 81.217 personas en situación de indigencia a 29.323 en la actualidad.

En el marco regional, San Juan se mantiene alineado con los valores de Cuyo, donde el promedio de pobreza alcanzó el 33,8% y el de indigencia el 4,5%. Aun así, la provincia presenta cifras algo más altas que las de Mendoza (33,5%) y San Luis (30,3%).