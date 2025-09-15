Según el estudio mensual realizado por el Centro de Investigación para la Racionalización de la Construcción Tradicional (CIRCOT), en septiembre, en San Juan, el metro cuadrado subió un 18,64%, ascendiendo a $1.320.304,64, respecto al mismo mes del 2024. Juan Carlos Andrada, director de esta organización contó en el programa de Canal 13 “Mira Quien Habla”, que la construcción de una casa promedio, con esta actualización, pasó a costar $101.000.000.

El estudio tiene en cuenta la construcción de una casa de 77 metros cuadrados, con tres dormitorios, una cocina y un comedor.

"La actualidad de la construcción en San Juan refleja lo que se ve en la calle y esto se debe a la crisis económica que sufre el país. El índice no es solo académico, sino que se consulta a la más de 30 empresas que proveen materiales", explicó Andrada.

Andrada contó que notan que mes a mes las ventas en los negocios están casi pausado, debido a que los locales cuentan con poca concurrencia de clientes. "Los comerciantes nos van manifestando sus preocupaciones como los aumentos, el cambio del valor de dólar y que la gente está resguardando sus ahorros adquiriendo materiales de construcción. "Se ve la gente gasta lo que puede", enfatizó.

El titular del CIRCOT indicó que para un asalariado del segmento medio que antes se apalancaba para una casa de 100.00.000 de pesos, en la actualidad, buscan que les salga un crédito del IPV, que el Gobierno Nacional interrumpió. Esta dependencia demuestra que la clase media necesita apalancarse sí o sí en un crédito hipotecario.

Andrada contó que la actualidad de las empresas vendedoras de materiales de construcción es compleja, y eso se ve reflejado en las pocas obras menores y privadas que se efectúan. “Antes veías un montículo de arena cada tres o cuatro casas, y ahora eso no se ve, por lo que se nota una pausa importante. Incluso, la obra pública que está en continuidad, pero administrada. Vemos barrios que están atribuidos a dos empresas, cuando antes era a una”