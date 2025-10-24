La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer las fechas de pago de haberes correspondientes al mes de noviembre para jubilados y pensionados. El organismo previsional confirmó que el cronograma tendrá modificaciones debido al nuevo feriado turístico dispuesto por el Gobierno nacional.

El Ejecutivo de Javier Milei estableció mediante decreto un día no laborable con fines turísticos el viernes 21 de noviembre, que se suma al feriado del lunes 24, Día de la Soberanía Nacional. Esta decisión generó un ajuste en el calendario de pagos de ANSES, por lo que los beneficiarios deberán estar atentos a las nuevas fechas.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de septiembre fue del 2,1%, el nivel más alto en tres meses. Este índice impacta directamente en los haberes que ANSES abonará en noviembre, ya que desde julio de 2024 los aumentos se calculan en base al indicador de inflación, tras la modificación de la Ley de Movilidad Jubilatoria dispuesta por el Gobierno.

Con este incremento, los montos a cobrar serán los siguientes:

Jubilación mínima: $333.157,28

Jubilación máxima: $2.241.604,19

Además, el Gobierno nacional confirmó la continuidad del bono de $70.000 destinado a jubilados que perciben la mínima, lo que les permitirá superar los $400.000 en total durante noviembre.

Debido al feriado largo del 21 y 24 de noviembre, ANSES reordenó las fechas de cobro para garantizar que todos los beneficiarios reciban sus haberes sin demoras.

Jubilados que cobran la mínima

10/11: DNI terminados en 0

11/11: DNI terminados en 1

12/11: DNI terminados en 2

13/11: DNI terminados en 3

14/11: DNI terminados en 4

17/11: DNI terminados en 5

18/11: DNI terminados en 6

19/11: DNI terminados en 7

20/11: DNI terminados en 8 y 9

Jubilados que superan la mínima