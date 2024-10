El presidente de la Caja de Acción Social, Juan Pablo Medina, anunció que este sábado 5 de octubre, a partir de las 18.30 horas, se llevará a cabo el esperado sorteo trimestral de cupones no premiados en la sede de la gerencia de préstamos, ubicada en calle Mendoza 451 Sur, entre Santa Fe y Córdoba.

Medina destacó en Banda Ancha que de cada 10 pesos que se juegan en la quiniela, siete vuelven en calidad de premio. "Es una manera de agradecer a la comunidad por confiar en nosotros, en el juego legal, transparente y responsable", afirmó. También subrayó la importancia de generar "una nueva chance a todos aquellos que nos acompañan", en referencia a la posibilidad de participar en el sorteo con los cupones no premiados. Para ello, los jugadores deben completar su nombre y DNI en el reverso del cupón y entregarlo en las agencias o directamente en las instalaciones de la Caja hasta el sábado a las 18.30 horas.

El sorteo de este sábado promete importantes premios, que incluyen motos, heladeras, aires acondicionados, colchones, televisores, computadoras, teléfonos celulares y proyectores, entre otros. Medina también mencionó que habrá "premios más pequeños para todo el público presente", en señal de agradecimiento por su participación en el evento.

Una de las inquietudes comunes es si los ganadores deben estar presentes para recibir su premio. Al respecto, Medina aclaró: "No pierden el premio si no están presentes, excepto en el caso de los agencieros, quienes por razones obvias no están habilitados para participar". Los ganadores serán informados a través de la página web de la Caja y serán contactados durante la semana posterior al sorteo para completar los trámites administrativos correspondientes.

Paralelamente al sorteo de cupones no premiados, se realizará un sorteo en el marco del programa Cruzadas Solidarias, una iniciativa que, según Medina, "identifica toda la tarea de la Caja", destacando su rol en la acción social. Este programa incluye cinco Cruzadas Solidarias que abarcan desde el apoyo a adultos mayores, salud, y educación, hasta iniciativas para merenderos y escuelitas deportivas. "Queremos formar parte del crecimiento positivo de los chicos", afirmó Medina.

Las instituciones participantes en las Cruzadas Solidarias son seleccionadas a partir de listados proporcionados por organismos gubernamentales, lo que garantiza que sean entidades activamente comprometidas con su comunidad. "Esos premios no solo son lindos, sino que deben ser útiles para la tarea que realizan", concluyó Medina.