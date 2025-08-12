Exfábrica de carburo: 70 trabajadores se quedan sin empleo y piden una garantía real

La empresa brasileña que administra parte de la planta de Electrometalúrgica Andina anunció su retiro definitivo de la provincia de San Juan y del país, dejando a 70 trabajadores sin empleo. El conflicto está siendo tratado en el marco de una conciliación obligatoria dictada por la Subsecretaría de Trabajo, que busca garantizar los derechos laborales de los empleados.

“Recién hace una hora aproximadamente tuvimos la última audiencia dentro de este marco de conciliación obligatoria dictada por el conflicto existente entre los trabajadores y la empresa brasileña”, explicó el subsecretario de Trabajo de San Juan, Franco Marchese, en Canal 13. “Esta compañía ya declaró sus intenciones de retirarse del país, por lo que buscamos una cobertura que asegure los derechos de cada empleado”, agregó.

La empresa que esta en la Ex fábrica de carburo propuso desvincular al personal aplicando el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo (que permite pagar el 50% de la indemnización habitual en casos de fuerza mayor) y abonar ese monto en hasta diez cuotas. Sin embargo, el sindicato rechazó la oferta por considerarla insuficiente y riesgosa.

“El gremio no acepta primero el 50% y segundo tantas cuotas, porque temen que la compañía se vaya sin pagar. Ya llevan tres meses sin abonar los sueldos”, señaló Marchese en este medio. El sindicato pide una “garantía real” para aceptar cualquier plan de pagos.

Entre las alternativas planteadas, surgió la idea de tomar el horno industrial como garantía, aunque esto presenta un obstáculo legal: el equipo pertenece a Electrometalúrgica Mina y no a la firma brasileña. “Es complicado porque el horno no es de ellos, aunque hayan hecho mejoras”, indicó el funcionario.

El próximo martes se retomarán las negociaciones en un cuarto intermedio, con el objetivo de reducir la cantidad de cuotas o conseguir un respaldo firme que garantice el pago.

Además, Marchese confirmó que en paralelo la empresa enfrenta una multa de $51,9 millones impuesta por la Dirección de Policía del Trabajo. El gremio apeló la sanción y podría recurrir a la vía judicial, aunque la ley exige que primero se pague el monto como garantía para poder iniciar el proceso.