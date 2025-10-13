Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, analizó en Mirá quien Habla, el panorama del sector de cara a una de las fechas más importantes del calendario comercial: el Día de la Madre. Aunque el entusiasmo por incentivar las ventas está presente, la situación económica marca límites claros en el consumo.

“Esta fecha genera mucha expectativa, porque es la segunda que más se celebra en San Juan después de las fiestas de fin de año. El comerciante se prepara con antelación, y este año no es la excepción”, aseguró Rodríguez en diálogo con Canal 13. Sin embargo, reconoció que las ventas previas vienen “bastante flojitas” y que el público está priorizando los precios bajos.

Durante el último fin de semana largo, desde la Cámara sugirieron que los locales abrieran sus puertas, y la respuesta fue positiva: “Un 90% abrió por la mañana, aunque por la tarde bajó al 50% debido al calor intenso”, explicó.

Rodríguez destacó que habrá “muchas promociones para incentivar al público a comprar”, con financiación a través de tarjetas de crédito provinciales, nacionales y de distintos bancos. “Hoy hay una competencia entre entidades para ver quién puede financiar de la mejor manera: 12, 15 o hasta 18 cuotas”, comentó.

Sobre los rubros más demandados, precisó: “Lo que más se vende es indumentaria y calzado. En ropa, por ejemplo, hay blusas y remeras desde 12 o 14 mil pesos; y en calzado, sandalias desde los 18 o 20 mil. También se está moviendo el sector de regalería y el gastronómico, con desayunos y almuerzos familiares para celebrar”.

Pese a los esfuerzos, el dirigente advirtió que el poder adquisitivo sigue siendo un factor limitante. “El ticket promedio del año pasado fue de unos 40 mil pesos. Este año creemos que, si no es el mismo, será menor. Hoy la gente hace un esfuerzo para poder hacer un regalo”, expresó.

Rodríguez explicó que cerca del 70% de las compras se realizan con tarjetas de crédito. “La financiación volvió con fuerza el año pasado y se consolidó. Hoy la gente compra mucho con crédito, porque hay cuotas sin interés. Eso dinamiza el consumo”, señaló. No obstante, también resaltó que algunos comercios están ofreciendo descuentos por pago al contado: “Hay locales que hacen un 15% o 20% si se paga en efectivo”.

Consultado sobre la situación del empleo en el sector, el presidente de la Cámara indicó que “por ahora no hay cierres ni retiros voluntarios masivos como en otras provincias”. “San Juan tiene una ventaja, y es que gran parte de sus clientes son empleados públicos, que cobran en tiempo y forma. Eso sostiene un poco el nivel de consumo”, explicó.

En relación a las prácticas irregulares con el cobro de recargos por pago con débito, Rodríguez coincidió con la Defensoría del Consumidor en que “no corresponde”. “Lamentablemente hay algunos comerciantes que lo hacen, pero la rentabilidad hoy es mínima y muchos buscan sobrevivir. Hay mucha presión fiscal y poco margen de ganancia”, justificó.

Finalmente, anticipó que los días más fuertes de venta serán el viernes y sábado previos al Día de la Madre, y que algunos comercios podrían abrir incluso el domingo. “Siempre la mayor parte de la gente deja las compras para último momento, así que esperamos que esas jornadas sean las más movidas”, cerró.