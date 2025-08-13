La Camara de Comercio Exterior dió a conocer el balance de las ventas sanjuaninas al exterior durante el primer semestre de este año. El informe revela que la cantidad exportada cayó casi 1% en comparación al mismo periodo del año anterior, aunque términos monetarios hubo un incremento superior al 43% gracias al aumento del precio del oro.

El trabajo presenta las cifras globales de las exportaciones locales, dando cuenta que hubo una leve baja en el volumen de los productos que se despacharon al exterior. En relación al primer semestre de 2024, en el periodo enero-junio de este año salió de San Juan hacia el mundo un 0.98% menos.

Si se mide en Valor FOB (es el precio de venta), las exportaciones sanjuaninas dejaron un balance positivo. En el primer semestre del año anterior representaron 470 millones de dólares y en el periodo de referencia de 2025, algo más de 675 millones de dólares, es decir se registró un incremento del 43,6%.

El saldo responde, fundamentalmente, al aporte que hicieron las exportaciones de oro. Sí bien el volumen comercializado del metal también bajó (3,06%), su precio internacional tuvo un importante aumento y eso permitió que el equivalente en dinero de las ventas entre un año y otro saltara 66,7%.

En el desagregado, además del oro, los otros rubros muestran comportamientos dispares.

En las manufacturas de origen agropecuario, el mosto, las pasas de uva y el vino fueron los protagonistas de las subas, mientras que el sector olivícola registró caídas pronunciadas. Por su parte, las exportaciones de productos mineros no metalíferos aumentaron más del 23% y las manufacturas industriales, subieron un 2,96% en valor.

Según la Cámara de Comercio Exterior de San Juan, la estabilidad del dólar, la reducción de retenciones y la baja de la inflación podrían favorecer un mejor rendimiento exportador para el resto del año.