La ventana para exportar granos y oleaginosas con quita de retenciones duró solo tres días. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció este miércoles 24 de septiembre por la noche que se alcanzó el cupo de US$ 7.000 millones previsto en el decreto 682/2025, por lo que cerró la posibilidad de registrar nuevas Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) amparadas en ese beneficio.

“A partir de ahora, solo podrán registrarse DJVE bajo el esquema vigente anterior al decreto 682/2025”, publicó el organismo en su cuenta oficial de X. De esta manera, los exportadores de carnes vacuna y aviar, granos y derivados agroindustriales de soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo deberán volver a las condiciones previas.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, replicó el anuncio en su cuenta de X con su habitual latiguillo: “Fin”. Apenas dos días antes, había defendido la medida como un mensaje contra “la vieja política” que, según él, buscaba “boicotear el programa de Gobierno”.

La disposición se enmarcó en un contexto cambiario tenso: la semana pasada, el dólar tocó el techo de la banda establecida en $1.474, lo que obligó al Banco Central a vender US$ 1.100 millones en tres jornadas para frenar la escalada. El incentivo a exportadores buscaba acelerar la liquidación de divisas, aunque con un costo fiscal estimado en US$ 1.000 millones.

El decreto había fijado la vigencia del beneficio hasta el 31 de octubre de 2025 o hasta completar los US$ 7.000 millones, lo que ocurriera primero. Finalmente, lo segundo se cumplió en tiempo récord: en apenas tres días. Según publicó el medio Perfil, las DJVE anotadas por los agroexportadores alcanzaron 11,46 millones de toneladas, por un valor de US$ 4.100 millones, un volumen récord que superó las 6 millones de toneladas registradas en agosto de 2018.

La medida dejó ganadores de ambos lados: el Gobierno nacional consiguió los dólares que necesitaba con urgencia para abastecer el mercado, mientras que los grandes productores aprovecharon la ventana para liquidar. En paralelo, la presión internacional, especialmente de Estados Unidos, quedó contenida tras la rápida finalización del esquema.

