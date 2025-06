Pese al feriado por el Día de la Bandera, un importante número de locales comerciales decidió abrir sus puertas en la Peatonal de la Ciudad de San Juan. La jornada comenzó con una mayoría de persianas bajas, pero con el correr de las horas el panorama cambió y cerca del mediodía ya había más negocios abiertos que cerrados. Aun así, las ventas fueron escasas y el movimiento en el centro sanjuanino fue muy bajo.

Desde Canal 13, un móvil recorrió la zona y relevó que si bien en las primeras horas de la mañana un 70% de los comercios permanecía cerrado, esa cifra se invirtió con el avance del día. A pesar de la apertura, el flujo de personas fue muy bajo. En este sentido, los locales gastronómicos también mostraron una atención parcial, con algunos cafés abiertos y otros que optaron por no trabajar.

En diálogo con Canal 13, un joven empleado de comercio expresó: “Está muy tranquilo, no se mueve casi nada. He trabajado otros feriados y pasa lo mismo. La gente viene más a pasear que a comprar”. Al ser consultado sobre las ventas, fue contundente: “Por el momento, no se vendió casi nada”.

La jornada comercial de este viernes 20 de junio estuvo marcada por la incertidumbre previa sobre si era conveniente o no abrir los locales. En los últimos días, la discusión entre distintas cámaras comerciales sobre el movimiento en feriados volvió a tomar fuerza. Muchos comerciantes manifestaron que, tras el esfuerzo realizado por el Día del Padre y ante el bajo nivel de ventas actuales, abrir este viernes era un riesgo.

También se registraron horarios especiales: varios locales abrieron únicamente por la mañana, de 9:30 a 13:30, mientras que otros recién levantaron sus persianas cerca del mediodía. Algunos comerciantes evaluaron incluso cerrar por la tarde si el nivel de ventas seguía siendo bajo.

