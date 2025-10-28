El endeudamiento de los argentinos alcanzó un nuevo récord. De acuerdo con el informe de Inclusión Financiera del Banco Central (BCRA), en junio de 2025 más de la mitad de la población adulta, el 52,6%, registró algún tipo de deuda con entidades financieras o proveedores no bancarios. En total, 19,5 millones de personas figuraban como deudores, un millón más que en diciembre de 2024.

El documento advierte que el saldo promedio por deudor creció un 19% en términos reales, marcando el nivel más alto desde 2020. Esta situación refleja el impacto de la pérdida de poder adquisitivo de los hogares, que llevó a millones de argentinos a financiar gastos corrientes con créditos, principalmente a través de tarjetas de crédito y billeteras virtuales.

“La expansión del crédito a personas humanas continuó marcada por la incorporación sostenida de nuevos deudores y un uso creciente del financiamiento”, señaló el BCRA en su informe.

Durante el primer semestre del año ingresaron 2,2 millones de nuevos deudores al sistema. Más de la mitad (51%) lo hizo únicamente con proveedores no financieros, como las fintech o billeteras virtuales, el 41% con bancos y el 8% combinó ambos tipos.

Estos proveedores no bancarios ofrecen préstamos de menor monto y con requisitos más flexibles, aunque con tasas de interés más elevadas. La facilidad de acceso digital y la baja exigencia crediticia los han convertido en una alternativa popular para sectores informales o con ingresos inestables, pese a las condiciones menos favorables.

El informe del BCRA destaca que el 71% de quienes en 2024 se financiaban solo con proveedores no bancarios mantuvo esa condición en 2025, mientras que el 15% logró sumar crédito de bancos, ampliando su acceso al sistema formal.

El uso de la tarjeta de crédito continúa siendo el principal motor del endeudamiento. A junio de 2025, 14,6 millones de argentinos mantenían deudas con este instrumento, lo que representa un aumento del 4% respecto a diciembre. En paralelo, los préstamos personales crecieron un 14,5%, alcanzando a 11,2 millones de personas.

En términos de saldo promedio, el endeudamiento con tarjeta subió 8% y el de préstamos personales 22% en los primeros seis meses del año. Entre los deudores bancarios, uno de cada dos aumentó su deuda real, y cerca del 20% duplicó su nivel de financiamiento.

El fenómeno, según el Banco Central, responde a un consumo sostenido con ingresos rezagados frente a la inflación, lo que lleva a las familias a “tarjetear” para cubrir compras básicas como alimentos, transporte o servicios esenciales.

En síntesis, el endeudamiento dejó de ser una herramienta de inversión o consumo ocasional para transformarse en una estrategia de supervivencia financiera ante la pérdida de poder de compra. Y mientras los sueldos continúen corriendo detrás de los precios, todo indica que la deuda seguirá en aumento durante los próximos meses.