El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá este martes la inflación correspondiente a septiembre, y el mercado ya anticipa un repunte respecto de los meses anteriores. Según las proyecciones privadas, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) habría superado el 2% por primera vez desde abril, en medio de una creciente incertidumbre cambiaria y política.

De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que el Banco Central publicó a fines de septiembre, los 42 analistas consultados estimaron una suba promedio del 2,1% para el mes. En la medición previa, habían calculado un 1,8%. La aceleración, explican, responde al recalentamiento de las expectativas de devaluación y al impacto del resultado electoral adverso para el oficialismo en la provincia de Buenos Aires, que reavivó la desconfianza en el esquema cambiario.

Consultoras como EcoGo proyectaron una inflación de 2,3%, destacando aumentos en alimentos, combustibles, cigarrillos y servicios de comunicaciones. PxQ y Analytica coincidieron con un avance del 2,1%, mientras que Orlando Ferreres & Asociados y C&T fueron algo más moderados, con estimaciones en torno al 2%.

En la Ciudad de Buenos Aires, el índice de precios porteño ya había anticipado la tendencia: en septiembre se aceleró del 1,6% al 2,2%, impulsado por factores estacionales como los pasajes aéreos y las verduras, además de subas en transporte, recreación y alimentos.

De cara a los próximos meses, los analistas del REM prevén que la inflación recién volvería a ubicarse por debajo del 2% en enero de 2026. Para 2025, el pronóstico de inflación acumulada asciende a 29,8%, 1,6 puntos más que el mes anterior.

Pese a los esfuerzos oficiales por contener los precios mediante la intervención cambiaria y el control de salarios reales, la tendencia inflacionaria parece retomar fuerza, marcando un nuevo desafío para la política económica del Gobierno.