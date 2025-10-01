La firma Challenger Gold alcanzó un nuevo paso en el desarrollo de su proyecto aurífero Hualilán, tras recibir la aprobación de la Enmienda al Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Esta modificación habilita el transporte en camión del mineral desde Hualilán hasta la planta Casposo, ubicada a 165 kilómetros, donde será tratado.

La compañía destacó que se trata de la última autorización gubernamental necesaria para poner en marcha la molienda, y que la aprobación también permite avanzar con la firma de contratos clave de minería, perforación y voladura en las próximas semanas.

Cabe recordar que la empresa que opera Hualilán selló un acuerdo vinculante con Casposo Argentina Mining Limited para el procesamiento de un mínimo de 450.000 toneladas de material mineralizado cercano a superficie durante los próximos tres años. La planta Casposo, actualmente en mantenimiento, registra una trayectoria de más de 323.000 onzas de oro y 13,2 millones de onzas de plata producidas históricamente.

El plan de molienda a terceros busca capitalizar el precio récord del oro, por encima de los US$3.300 la onza, con el objetivo de generar ingresos inmediatos que serán destinados a financiar la construcción del Proyecto Auténtico Hualilán, de mayor envergadura e independencia productiva.

Según el Estudio de Prefactibilidad publicado por la compañía, el esquema trienal proyecta sólidos márgenes: un EBITDA de US$142,8 millones y un flujo de caja libre de US$91,8 millones a precios actuales de los metales. Con escenarios más conservadores, se estima un EBITDA de US$88 millones y un flujo de US$56,7 millones.

Otro punto destacado es el bajo capital inicial requerido: US$8,9 millones en total, con una rápida recuperación de la inversión estimada en apenas tres meses. A esto se suma una estructura de costos competitiva, con un AISC de alrededor de US$1.454 por onza equivalente de oro.

Challenger resaltó que la molienda por contrato representa solo el 3% de los recursos minerales estimados en Hualilán, equivalentes a 2,8 millones de onzas, lo que abre un potencial de desarrollo mucho más amplio en el mediano plazo.