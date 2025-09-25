El intendente de Iglesia, Jorge Espejo, anunció que el municipio quitará el Cargo Único Municipal (CUM) de las facturas de electricidad, una medida que responde al reclamo sostenido de los vecinos por los altos costos de la energía. De igual modo, la tasa municipal seguirá cobrándose pero por otra vía, es decir, lo que cambiará es que no estará atada al costo de la boleta de energía eléctrica.

“Quitar el CUM es algo que lo veníamos planteando desde hace mucho tiempo y, por suerte, ayer se dio la oportunidad de conversarlo con los concejales. Era una posibilidad para dar una respuesta al reclamo de mucha gente por facturas que realmente venían muy altas, incluso por errores de lectura”, explicó Espejo.

El jefe comunal reconoció que los incrementos no solo se debieron al mayor consumo, sino también a fallas en las mediciones y en la facturación. Además, señaló que las condiciones propias del departamento agravan la situación: “Iglesia es una zona donde no hay gas natural y no hay otra forma de calefaccionarse que no sea con energía; la leña es escasa”, subrayó.

El intendente destacó que el CUM se incrementaba en la misma medida en que lo hacía el consumo eléctrico, al ser un porcentaje asociado directamente a la facturación. “El retiro del CUM de la boleta es una cuestión de sacarlo de ahí y ver cómo se comporta de otra forma. Es una solución porque es un pedido que viene desde hace tiempo”, afirmó.

La decisión deberá ser legislada en el Concejo Deliberante, que debatirá la modificación. Espejo aclaró que el municipio seguirá contando con la recaudación directa, pero que esta medida apunta a aliviar el bolsillo de los usuarios en un contexto de fuerte presión tarifaria y crisis económica nacional.

“Hay departamentos que tienen otra realidad, con otra recaudación. En nuestro caso, nunca era tan alta como para cubrir el costo de la energía y siempre debíamos salir a poner más dinero. Por eso tomamos esta decisión”, concluyó el intendente.