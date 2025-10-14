El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) reveló este martes que la inflación de septiembre fue de 2,1% respecto de agosto. El acumulado del Ínidce de Precios al Consumidor acumuló un alza de 22% en los últimos nueve meses.

Frente a los 2,1% del mes nueve, en agosto la inflación fue de 1,9%, así como también en julio. En junio la cifra había indicado 1,6% y en mayo un 1,5%. Por lo que este último indicador marca una marcado incremento.

Desmenuzando el dato, INDEC señaló que lo que más aumentó en septiembre fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles en un 3,1%. En tanto, lo que menos incrementó el precio fueron restaurantes y hoteles en 1,1%.

La suba en educación fue de un 3,1%, el transporte un 3%, salud un 2,3%, el equipamiento y mantenimiento del hogar un 2,2%, la comunicación también un 2,2%, los bienes y servicios aumentaron un 2,1%, las prendas de vestir y el calzado un 2,1%, los alimentos y bebidas no alcóhólicas un 1,9%, las bebidas alcohólicas y el tabaco un 1,6% y la recreación y la cultura un 1,3%.

Estimaciones privadas

A nivel nacional, si bien en las consultoras privadas había consenso de que en septiembre hubo una aceleración que iba a llevar al indicador más cerca del 2%, discrepaban respecto a la magnitud.

En la Fundación Libertad y Progreso, pronosticaban que la inflación sería del 2,4% por el importante impacto de precios regulados y servicios públicos, pero también por la depreciación del peso, que esperan continúe en los próximos meses.

Un relevamiento más optimista tuvieron en la consultora C&T Asesores Económicos, que lidera Camilo Tiscronia. En el Gran Buenos Aires (GBA) consideran que hubo un alza del 2%. “Los componentes estacionales tuvieron un rol clave: indumentaria fue el rubro de mayor incremento, 4,7% mensual, un comportamiento habitual en septiembre por el cambio de temporada”, marcaron.

En el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) el 6 de octubre, la mediana de las respuestas arrojó que la inflación de septiembre sería 2%.

Un nivel en el que se mantendría en octubre, mientras que en noviembre presentaría otro salto a 2,2%, para volver a desacelerar en diciembre. Y estabilizarse en los primeros tres meses del 2026 en el rango de 1,7% a 1,8%.