El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó este jueves las cifras de pobreza para los principales centros urbanos de Argentina, revelando que el 31,6% de la población se encontraba en esta situación durante el primer semestre de 2025.

Esta estadística, al ser proyectada a nivel nacional, sugiere que hay 15,05 millones de argentinos viviendo en la pobreza y 3,39 millones en la indigencia. En comparación con el primer semestre de 2024, esto representa una disminución de 4,48 millones de personas en situación de pobreza y 2,29 millones en la indigencia desde la asunción de Javier Milei a fines de 2023.

Este informe, titulado "Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos", proporciona un panorama actualizado de la situación socioeconómica en el país.

El reporte previo, difundido a finales de marzo, había registrado una tasa de pobreza del 38,1% para el segundo semestre de 2024. Este dato ya mostraba una significativa reducción respecto al 52,9% del semestre anterior, de acuerdo con las cifras oficiales.

Esa baja previa implicó que, entre julio y diciembre de 2024, aproximadamente 17,2 millones de habitantes de zonas urbanas estaban por debajo de la línea de pobreza. En ese mismo informe, la indigencia había alcanzado el 9,6%, afectando a unos 4,3 millones de personas.

La nueva publicación del INDEC también examina la evolución de la indigencia y otros indicadores sociales, lo que permite analizar el desempeño actual en contraste con trimestres anteriores y comprender los factores que influyen en la dinámica social de Argentina.