La Unión Industrial de San Juan presentó recientemente el denominado “nuevo contrato productivo”, una propuesta que busca sentar las bases para políticas industriales de largo plazo y superar las soluciones parciales que, según los empresarios, han afectado al sector durante décadas.

En diálogo con Canal 13, Ricardo Palacios, presidente de la entidad, explicó que la iniciativa representa “una renovación de lo que venimos solicitando hace mucho tiempo”. Según Palacios, el objetivo es “terminar con los parches o las herramientas que se dedican a la industria, que simplemente son meros parches, y empezar a aplicar políticas de fondo necesarias para que la industria nacional pueda lograr estabilidad y despegar”.

El dirigente industrial detalló la situación del sector: “Hoy la industria argentina la está pasando realmente muy mal. Carece de herramientas para poder desarrollarse: hay falta de acceso a crédito o, cuando los hay, las tasas son elevadísimas. Además, las leyes laborales siguen siendo obsoletas y los costos de contratar trabajadores son extremadamente altos. Comparados con otros países, Argentina destina entre el 50% y el 80% de lo que paga un trabajador en cargas al Estado, mientras que en otros países este porcentaje es del 16%”.

Palacios subrayó que la infraestructura también constituye un desafío clave para las empresas: “Es crucial generar infraestructura básica para transportar materias primas y productos terminados. Sin trenes ni vías de transporte adecuadas, los costos logísticos se disparan. En algunos casos, el flete representa hasta el 30% del precio final que paga el consumidor, y con un tren se podría reducir a un 10%”.

El presidente de la Unión Industrial destacó además la necesidad de políticas energéticas adecuadas: “También hablamos de la falta de infraestructura energética, de gas, y de soluciones que lleguen a provincias alejadas de los grandes centros de consumo, como San Juan. Sin estas herramientas, es imposible que las pymes industriales, que constituyen el 90% del sector, puedan sostenerse y crecer”.

Sobre la recepción del gobierno a estas propuestas, Palacios fue crítico: “Cuando hablamos de impuestos, la respuesta de los funcionarios es prácticamente nula. La industria sigue siendo el menor de los intereses para el gobierno nacional, y se insiste en políticas que no generan soluciones de fondo”.

En este sentido, resaltó la importancia del sector industrial como motor de empleo: “En San Juan, las pymes industriales son el mayor empleador de mano de obra privada, con alrededor de 15.000 puestos de trabajo, seguidas por el comercio y la construcción. Nacionalmente, la industria también sigue siendo clave para el empleo registrado”.

Finalmente, Palacios hizo un llamado a la reflexión sobre las políticas económicas: “No hay un país desarrollado que no priorice la industria. Sin industria, no hay desarrollo posible. Lo que pedimos no es más que sentido común: invertir en infraestructura, créditos accesibles y un marco legal que permita crecer. Todo esto debería ser prioridad para cualquier gobierno que quiera fortalecer el país”.