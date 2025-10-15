La Dirección de Estadísticas y Censos de San Juan informó que la inflación provincial alcanzó el 1,9% en septiembre, acumulando un 20,1% en lo que va de 2025. En ese marco, el secretario de Industria, Comercio y Servicios, Alejandro Martín, analizó la situación y explicó que los aumentos más contenidos se dieron en el rubro de alimentos y bebidas, a diferencia de otros sectores.

“Lo que menos aumentó fueron alimentos y bebidas a comparación de otros sectores como combustibles”, señaló Martín.

El funcionario atribuyó este comportamiento a la caída del poder adquisitivo y la consecuente retracción en el consumo, que limita los incrementos de precios.

“Hay una retracción en el consumo que si yo aumento los precios puedo vender menos, de hecho, se está vendiendo menos. Eso lleva a que no acompañe el aumento de precios en otros sectores”, explicó.

Martín también hizo referencia a la situación macroeconómica del país y la comparó con otras economías del mundo.

“Estamos muy lejos de ser un país normal comparado con otras naciones”, expresó, al remarcar la dificultad que atraviesan las empresas locales para acceder a financiamiento.

Desde el Ministerio de Producción, Martín destacó el acompañamiento al sector comercial e industrial, con una inversión de $45.000 millones de pesos destinados a sostener la actividad en momentos de baja rentabilidad y tasas de interés elevadas.

“San Juan invirtió 45.000 millones de pesos para apoyar a los comerciantes. Siempre acompañando de cerca y tratando de sostener en estos momentos difíciles cuando no hay una tasa que pueda acompañar el aumento de actividad”, indicó.

El secretario subrayó que el acceso al crédito sigue siendo uno de los principales obstáculos para la reactivación económica.

“Es muy difícil el acceso al crédito por tasas tan altas. El mundo se maneja en la construcción privada con el acceso a préstamos y a préstamos hipotecarios, algo que hoy en Argentina resulta casi imposible”, concluyó.