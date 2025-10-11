Inmediatamente después del fin de semana largo (viernes 10, sábado 11 y domingo 12), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retomará el esquema de pagos que comenzó el miércoles 8 de octubre.

El cobro de haberes para jubilados se reanuda de manera escalonada, tal como indica el calendario oficial. Esta acreditación llega con un aumento del 1,88% y el bono extraordinario de $70.000, que eleva la mínima a $396.298,38.

Se recuerda que, si bien el Día del Respeto a la Diversidad Cultural es el domingo 12, el Gobierno decidió trasladar la jornada al viernes anterior, lo que generó un puente turístico. Por ende, ciertas actividades se suspendieron para ese día, incluyendo la acreditación de salarios a jubilados.

¿Qué jubilados cobran primero tras el finde largo?

El calendario para los haberes más bajos se encontraba en pleno desarrollo, por lo que debe continuar para ese grupo, según la terminación del DNI. Primero, les corresponde verlo reflejado a quienes cuentan con un documento finalizado en 3.

A continuación, el cronograma para el resto del mes:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre.

DNI terminados en 4: martes 14 de octubre.

DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre.

DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre.

DNI terminados en 7: viernes el 17 de octubre.

DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre.

DNI terminados en 9: martes 21 de octubre.

Jubilados y pensionados que cobran haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 22 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 23 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 24 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 27 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: martes 28 de octubre.