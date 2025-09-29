La actividad repuntó en agosto, pero persisten las dudas hacia fin de año

Tras varios meses de estancamiento y retrocesos en el segundo trimestre, la economía argentina mostró en agosto una tenue recuperación. De acuerdo con el Índice General de Actividad (IGA) que elabora el estudio Orlando J. Ferreres & Asociados, el nivel de actividad creció 0,7% en la medición desestacionalizada respecto de julio y registró una suba interanual del 5,5%, el mejor desempeño en lo que va del año.

En el acumulado de los primeros ocho meses, la economía avanzó 5,8% frente al mismo período de 2024. El repunte estuvo motorizado principalmente por la intermediación financiera, el comercio mayorista, la industria manufacturera y la actividad minera.

“El crecimiento de agosto es una mejora respecto del mes previo y estuvo traccionado por la intermediación financiera, el comercio mayorista, la industria manufacturera y minas y canteras”, detalló el informe.

Sectores en foco

Agricultura y ganadería : cayó 2,2% interanual, con bajas en la producción agrícola (-2,1%) y ganadera (-2,3%). En el año acumula un retroceso del 2,3%.

Industria manufacturera : creció 1,7% interanual y 2,5% en lo que va de 2025. En términos desestacionalizados, avanzó 1,1% tras dos meses en baja, gracias al dinamismo aceitero y automotriz.

Electricidad, gas y agua : retrocedió 4,7% en agosto y acumula una baja del 3%, afectada por la menor demanda residencial.

Minas y canteras: volvió a destacarse con un crecimiento anual del 4,9% en agosto y una expansión del 8% en el acumulado, impulsada por el petróleo.

Pese a los buenos datos, el panorama hacia adelante se presenta incierto. “Las tensiones cambiarias y los traspiés políticos del gobierno aumentaron la incertidumbre sobre la marcha económica. Si bien el apoyo explícito de Estados Unidos ayudó a calmar los mercados, la evolución de la actividad parece atada al resultado electoral de octubre”, advirtió el informe de OJF.

En línea con esa tendencia, el Indec había reportado que en julio 11 de los 15 sectores del EMAE mostraron alzas interanuales, con fuerte impulso de la intermediación financiera (+23,2%) y la explotación de minas y canteras (+13,4%).

Fuente: Ámbito.