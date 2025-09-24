La pulseada por las áreas mineras Del Carmen y Jagüelito, en el distrito Valle del Cura de Iglesia, dejó un resultado que sorprendió por la magnitud de la diferencia. En la apertura de sobres con las ofertas económicas realizada por el Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (Ipeem), la minera china Shandong Gold se impuso con una propuesta de 50 millones de dólares, superando ampliamente a la compañía Boroo, de Singapur, que ofertó 20 millones.

La distancia entre ambas ofertas posiciona a Shandong como la gran favorita para llevar adelante los proyectos, considerados de enorme atractivo por el potencial aurífero y los antecedentes de exploración acumulados durante las últimas décadas. Además del volumen de inversión, se valoró la propuesta en torno al pago de derechos de exploración y explotación, lo que inclinó la balanza a favor de la firma asiática.

Con esta definición, se espera que los próximos pasos marquen un fuerte impulso en las tareas de exploración avanzada, clave para confirmar y ampliar los recursos ya identificados en la zona.

“Es muy importante lo que ha pasado para la provincia, con estas dos empresas que quedaron en carrera en la licitación por éstas áreas. Una es una empresa de Singapur y la otra una UTE conformada por distintas empresas pero que tiene como la más grande a Shandong”, dio a conocer en Buen Día Día por Canal 13, Andrés Chanampa, uno de los vocales del Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras.

El funcionario del instituto mencionado explicó que “ahora vienen ofertas para exploración. Las empresas presentan propuestas económicas y luego otra que tiene que ver con explotación, que eso ya es en porcentaje. Para terminar ese proceso, una comisión técnico-legal, en la que se evalúa la mejor oferta de las empresas presentadas, ya sea para exploración y explotación para las dos áreas y en unos 20 días ya estarán los resultados para firmar contratos y que empiecen a trabajar las empresas en esas dos áreas”.

Ambos proyectos despiertan el interés de la industria minera por su proyección aurífera. Estimaciones preliminares hablan de alrededor de 1,2 millones de onzas de oro entre las dos áreas, aunque futuros estudios podrían elevar esas cifras.

Del Carmen, ubicado en la cordillera frontal de Iglesia a 300 kilómetros de la capital sanjuanina, es un sistema epitermal de alta sulfuración muy próximo a proyectos como Jagüelito, La Ortiga y el propio Veladero. Por su parte, Jagüelito también se asienta en Valle del Cura y combina oro y plata en un depósito epitermal de características similares, con perforaciones previas que anticipan un mayor potencial a medida que avancen las campañas exploratorias.