Este viernes, la Federación Económica de la provincia celebró sus 111 años de trayectoria con un fuerte mensaje de unidad, capacitación y renovación. Daniel Milla, presidente de la entidad, destacó el valor de la historia construida, pero también la necesidad de adaptarse a los tiempos actuales: “Ser partecita de la historia como presidente en esta época que me toca, la verdad que me llena de orgullo”, expresó.

La Federación representa a sectores clave como el comercio, la industria, los servicios y la producción, y ha logrado mantenerse activa en momentos donde la economía argentina presenta grandes desafíos. “Estamos atravesando momentos muy difíciles, pero este ámbito nos ayuda a contarnos, a hablar el mismo idioma: el de los problemas reales, como el pago de impuestos, luz, alquiler. También es un lugar de encuentro para sostenernos emocionalmente”, destacó Milla en Canal 13.

El aniversario fue también el marco para el desarrollo de actividades con la juventud empresaria. Por segunda vez consecutiva, la Mesa Nacional Joven de CAME salió de Buenos Aires y eligió San Juan como sede. “Tuvimos jóvenes de 23 provincias trabajando temas de emprendedurismo, intercambiando propuestas. Y entregamos el Premio Joven Empresario San Juan 2025, cuyo ganador nos representará a nivel nacional”, señaló.

El reconocimiento fue para Block Center, empresa de vía pública liderada por Diego Alvarado, que ha apostado por tecnología de punta en el rubro de la comunicación visual. “Es un matrimonio joven, emprendedor, que ya habíamos convocado como caso de éxito. Son esas historias ricas que surgen de una idea y terminan convirtiéndose en empresas muy importantes”, valoró el dirigente.

En este contexto, Milla reflexionó: “Antes las empresas familiares se heredaban, ahora los jóvenes buscan otras formas de trabajo, desde sus casas, con herramientas tecnológicas, con otra mentalidad". "Son cambios que nos obligan a estar atentos y adaptarnos”, aseguró.

Entre los principales ejes de gestión, la Federación apuesta fuertemente a la capacitación permanente. “Más allá de que la situación es mala, nos tenemos que preparar. Es un cambio paradigmático de la política económica y debemos adecuarnos. Si solo reclamamos pero no nos capacitamos, vamos a estar peor”, advirtió.

Para el dirigente, las nuevas generaciones no solo deben prepararse para emprender, sino también para liderar. "Les digo a los jóvenes: prepárense para la dirigencia, para trabajar por el bien común, por el otro. Eso también es ser empresario”, afirmó.

Al ser consultado sobre los desafíos actuales del empresariado sanjuanino, Milla fue contundente: “Hoy no hay consumo, no hay liquidez. Muchos comercios no hicieron caja durante mayo, y deben igual afrontar gastos fijos. La construcción está paralizada. El gran desafío es volver a hacer girar la rueda económica”.

Uno de los reclamos persistentes del sector tiene que ver con el financiamiento y la presión impositiva. “Hoy hay créditos, pero hay que tener cuidado con el costo financiero final. Estamos asesorando para evitar que se descapitalicen más. No es solo preocupación, estamos ocupándonos”, aclaró.

En este nuevo escenario, la venta tradicional ha cedido lugar a la experiencia del consumidor. “Ya no alcanza con vender un producto. Hay que ofrecer una experiencia: la atención, la iluminación, el perfume del local, el desayuno del alojamiento. Todo eso construye la percepción del cliente. No somos solo vendedores, somos facilitadores de decisiones”, explicó.

Milla también habló del rol de la sustentabilidad en el modelo empresarial actual. “Cada vez hay más empresas sustentables, de triple impacto. No se trata solo de la minería o los grandes rubros, cualquier empresa debe pensar en su impacto ambiental, social y económico”.

“Nos une la esperanza, pero también la acción. Queremos que nuestros sectores puedan sostenerse, crecer, capacitarse y reinventarse. Porque una historia viva es la que se adapta y sigue escribiéndose todos los días”, concluyó el presidente.