La incertidumbre económica creció en julio y los impuestos fueron la principal preocupación

La preocupación de los argentinos por el futuro económico volvió a ganar terreno en julio. De acuerdo con el Índice de Incertidumbre Económica elaborado por el Centro de Analítica Económica y Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina (UCA), el indicador subió 4% en relación al mes anterior y alcanzó un valor de 53,1. Esto significa que, en promedio, por cada 10.000 palabras en mensajes sobre economía, se detectaron 53,1 vinculadas a incertidumbre.

El estudio, que releva opiniones económicas expresadas en canales argentinos de la plataforma YouTube, muestra que cinco son los ejes que concentran las inquietudes: inestabilidad económica, política, trabajo, pobreza e impuestos. Entre ellos, la presión tributaria fue la que registró el mayor salto en julio: más de 8 de cada 100 mensajes analizados estuvieron asociados a este tema.

El informe señala que este repunte podría estar relacionado con la mayor volatilidad del mercado cambiario. Sin embargo, aclara que se trata de un incremento menor si se lo compara con el registrado en abril, cuando el indicador trepó 23% tras la modificación del régimen cambiario.

En cuanto a la inestabilidad económica, que incluye referencias a inflación o tipo de cambio, el nivel de menciones se mantuvo estable en relación a mediciones anteriores, un dato que sorprende en un mes con marcada tensión cambiaria. Las preocupaciones sobre pobreza y empleo, por su parte, se detectaron en aproximadamente 4 de cada 10 mensajes con contenido de incertidumbre.

El estudio también ofrece una mirada de más largo plazo: los valores actuales del índice se asemejan a los de 2019, un año signado por la crisis cambiaria y la incertidumbre electoral. “Los datos muestran que, aunque las fuentes de inquietud pueden variar, el nivel general de incertidumbre se mantiene en un rango elevado respecto de la última década”, concluye el reporte.