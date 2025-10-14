El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan, a través del Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas (IIEE), informó que la inflación provincial de septiembre de 2025 fue del 1,9%, registrando una variación acumulada del 20,1% en lo que va del año. En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 27,5%, mientras que la Región de Cuyo presentó un promedio mensual del 2,2%.

De acuerdo con el relevamiento, las divisiones que mostraron menores aumentos durante el mes fueron Educación (1,0%), Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (1,1%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,4%), Comunicaciones (1,5%), Bienes y servicios diversos (1,6%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (1,7%).

Por su parte, el rubro Equipamiento y mantenimiento del hogar registró un incremento del 1,8%, similar al nivel general del índice.

En el otro extremo, los mayores aumentos se observaron en Prendas de vestir y calzado (3,4%), impulsados principalmente por subas en indumentaria. Le siguieron Recreación y cultura (2,6%), debido a incrementos en servicios culturales; Transporte (2,5%), Restaurantes y hoteles (2,5%) y Salud (2,1%).

El informe también destacó aspectos metodológicos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) provincial, que se elabora mediante el seguimiento de una canasta de 557 productos relevados en 914 informantes distribuidos en el Gran San Juan. En total, se recolectan alrededor de 19.000 precios por mes, utilizando tablets para digitalizar el proceso y mejorar la precisión de los datos.