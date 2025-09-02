La inflación de agosto se perfila como un nuevo dolor de cabeza para el Gobierno. De acuerdo con las principales consultoras privadas, el índice de precios habría cerrado por encima del 2% mensual, lo que implicaría romper con la barrera psicológica que se mantenía desde abril.

El avance se explica por el empuje de los rubros estacionales, especialmente verduras con subas cercanas al 10%, además de incrementos en alquileres, salud, expensas y autos. En contraste, los rubros ligados al turismo, como hotelería, pasajes y paquetes, registraron bajas estacionales, al igual que indumentaria por efecto de liquidaciones.

Algunas mediciones, como las de C&T y Analytica, detectaron una desaceleración en el área metropolitana con alzas del 1,6% y 1,8% respectivamente, frente al 1,9% que arrojó julio. Sin embargo, la mayoría de los relevamientos marcan un IPC cercano o incluso superior al 2%. Equilibra estimó 2%, EcoGo también, Ferreres un 2,1% y PxQ trepó al 2,2%.

Los datos más negativos se reflejan en bienes y servicios regulados: transporte (+3,5%), bebidas alcohólicas y tabaco (+3,5%) y vivienda y servicios públicos (+2,5%), con fuerte impacto de tarifas y alquileres.

En paralelo, el escenario político y financiero sumó ruido. Agosto estuvo marcado por la polémica en la Agencia Nacional de Discapacidad, que salpicó a figuras cercanas al oficialismo, y por indicadores en caída: la confianza del consumidor tocó mínimos desde diciembre y la percepción sobre el Gobierno también retrocedió.

En el frente monetario, la eliminación de las LEFIs derivó en un exceso de pesos que el Tesoro intentó absorber con licitaciones a tasas de hasta 86%, mientras que el Banco Central elevó encajes al 53,5%. Si bien esa estrategia ayudó a contener la volatilidad cambiaria y limitó el traslado inmediato a precios, también enfrió el crédito y la actividad.

De cara a 2025, las proyecciones de crecimiento se recalibraron a la baja: LCG y Equilibra anticipan 4,5%, Econviews 4,2% y EcoGo apenas por encima del 4%. El consenso apunta a que la economía perderá dinamismo, con salarios estancados que frenan el consumo, aunque la apertura de importaciones ejerce una presión desinflacionaria desde la oferta.

“Estamos en un punto de tensión: las empresas reducen márgenes para sostener ventas, pero los costos presionan al alza”, resumió Rocío Bisang, de EcoGo. Clara Alesina, de Libertad y Progreso, agregó que “el esfuerzo por contener el dólar tuvo éxito parcial, aunque con el costo de tasas altas que golpean al consumo y generan más recesión”.

Con el calendario electoral marcando la agenda, el Gobierno enfrenta un delicado equilibrio: sostener la estabilidad cambiaria sin sofocar la actividad, en un contexto donde la inflación volvió a encender luces rojas.