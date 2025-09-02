La inflación se aceleró en agosto y vuelve a encender alarmas
Con la mayoría de las consultoras marcando una aceleración, el índice de precios al consumidor rompería una racha de cuatro meses por debajo de ese nivel.
La inflación de agosto se perfila como un nuevo dolor de cabeza para el Gobierno. De acuerdo con las principales consultoras privadas, el índice de precios habría cerrado por encima del 2% mensual, lo que implicaría romper con la barrera psicológica que se mantenía desde abril.
El avance se explica por el empuje de los rubros estacionales, especialmente verduras con subas cercanas al 10%, además de incrementos en alquileres, salud, expensas y autos. En contraste, los rubros ligados al turismo, como hotelería, pasajes y paquetes, registraron bajas estacionales, al igual que indumentaria por efecto de liquidaciones.
Algunas mediciones, como las de C&T y Analytica, detectaron una desaceleración en el área metropolitana con alzas del 1,6% y 1,8% respectivamente, frente al 1,9% que arrojó julio. Sin embargo, la mayoría de los relevamientos marcan un IPC cercano o incluso superior al 2%. Equilibra estimó 2%, EcoGo también, Ferreres un 2,1% y PxQ trepó al 2,2%.
Los datos más negativos se reflejan en bienes y servicios regulados: transporte (+3,5%), bebidas alcohólicas y tabaco (+3,5%) y vivienda y servicios públicos (+2,5%), con fuerte impacto de tarifas y alquileres.
En paralelo, el escenario político y financiero sumó ruido. Agosto estuvo marcado por la polémica en la Agencia Nacional de Discapacidad, que salpicó a figuras cercanas al oficialismo, y por indicadores en caída: la confianza del consumidor tocó mínimos desde diciembre y la percepción sobre el Gobierno también retrocedió.
En el frente monetario, la eliminación de las LEFIs derivó en un exceso de pesos que el Tesoro intentó absorber con licitaciones a tasas de hasta 86%, mientras que el Banco Central elevó encajes al 53,5%. Si bien esa estrategia ayudó a contener la volatilidad cambiaria y limitó el traslado inmediato a precios, también enfrió el crédito y la actividad.
De cara a 2025, las proyecciones de crecimiento se recalibraron a la baja: LCG y Equilibra anticipan 4,5%, Econviews 4,2% y EcoGo apenas por encima del 4%. El consenso apunta a que la economía perderá dinamismo, con salarios estancados que frenan el consumo, aunque la apertura de importaciones ejerce una presión desinflacionaria desde la oferta.
“Estamos en un punto de tensión: las empresas reducen márgenes para sostener ventas, pero los costos presionan al alza”, resumió Rocío Bisang, de EcoGo. Clara Alesina, de Libertad y Progreso, agregó que “el esfuerzo por contener el dólar tuvo éxito parcial, aunque con el costo de tasas altas que golpean al consumo y generan más recesión”.
Con el calendario electoral marcando la agenda, el Gobierno enfrenta un delicado equilibrio: sostener la estabilidad cambiaria sin sofocar la actividad, en un contexto donde la inflación volvió a encender luces rojas.