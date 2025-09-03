Las ventas de vehículos 0KM en San Juan mostraron un notable crecimiento en agosto, alcanzando un 31,7% interanual. Así lo confirmó Javier Fornasari, titular de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) en San Juan, durante una entrevista en el programa "Mira Quién Habla".

Fornasari destacó que, si bien las cifras de San Juan (630 patentamientos en agosto) reflejan la tendencia nacional, el crecimiento provincial fue del 24% respecto al mismo mes de 2024, una cifra que contrasta con la caída del 11,4% registrada en julio.

Factores clave y modelos más vendidos

El representante de ACARA explicó que el gran impulso en las ventas se debe a la estabilidad en los precios y, sobre todo, a las facilidades de financiación. "La libre financiación a tasa 0 o a tasas muy subsidiadas es muy atractiva para los clientes a la hora de comprar un 0KM", señaló Fornasari, subrayando que las opciones de crédito han sido un factor determinante en el volumen de patentamientos.

En cuanto a los modelos más populares, el informe revela una particularidad: de los cinco autos más vendidos, tres son camionetas pick-up (Amarok, Ranger y Hilux). Los autos más vendidos en la provincia son el Toyota Yaris, Fiat Cronos y el Peugeot 208.

Impacto del dólar y estrategias de las marcas

Si bien el mercado mostró fortaleza, Fornasari indicó que el reciente movimiento del dólar a fines de agosto provocó demoras en la toma de decisiones de los clientes. Sin embargo, aseguró que, ante la conveniencia de la compra, los sanjuaninos siguen optando por adquirir vehículos nuevos, lo cual se ve reflejado en las estadísticas.

Además, el titular de ACARA mencionó la importancia de la estrategia de cada marca. "Hay marcas que tienen menos modelos y lógicamente van a tener más volúmenes de venta en ese modelo en particular", concluyó.