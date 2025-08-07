El proceso de desinflación que intenta sostener el gobierno de Javier Milei muestra señales de amesetamiento, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Las consultoras relevadas proyectan que la inflación se mantendría por debajo del 2% mensual durante el resto del año, pero sin lograr perforar el umbral del 1%, como aspira el oficialismo.

Para julio, los analistas esperan una inflación del 1,8%, con una leve baja a 1,7% en agosto, porcentaje que se mantendría en septiembre y octubre. En noviembre, estiman una caída al 1,5%, aunque para diciembre anticipan un repunte a 1,7%. En enero de 2026, las previsiones indican una moderación a 1,6%.

La inflación núcleo, que excluye precios regulados y estacionales, seguiría una trayectoria similar: 1,8% en julio y agosto, 1,7% en los dos meses siguientes, y una baja a 1,5% en noviembre y enero.

En términos generales, el escenario que trazan los participantes del REM sugiere que la desinflación no avanzará significativamente en los próximos meses y recién podría acercarse al 1% mensual durante 2026.

Tipo de cambio: leve suba y expectativas estables

En cuanto al tipo de cambio oficial, las consultoras prevén un dólar promedio de $1.315 para agosto, con una suba paulatina hacia los $1.405 en diciembre. Esto implica una variación interanual del 37,6%, es decir, 7,9 puntos porcentuales más que en el relevamiento anterior. El dato respalda la idea de una política cambiaria moderada, donde no se esperan sobresaltos en el corto plazo.

Crecimiento moderado y leve baja del desempleo

El REM también incluye proyecciones sobre el nivel de actividad. Según los analistas, el Producto Bruto Interno (PBI) habría crecido un 0,8% en el segundo trimestre del año, en comparación con los primeros tres meses. Para el tercer trimestre se estima una expansión del 0,5%, seguida por un avance del 0,6% en el cuarto.

A nivel anual, se mantiene la expectativa de un crecimiento del 5% en 2025, en línea con lo previsto por el Gobierno, aunque 0,5 puntos porcentuales por debajo de las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el frente laboral, las consultoras anticipan una tasa de desocupación del 7,6% en el segundo trimestre de 2025, con una baja proyectada al 7% hacia fin de año. De confirmarse, implicaría una mejora frente al 7,9% registrado en el primer trimestre.

Superávit fiscal y comercio exterior en terreno positivo

Las proyecciones también auguran un saldo fiscal positivo. Para 2025, los analistas prevén un superávit primario del Sector Público Nacional No Financiero de $13,6 billones. Ninguno de los consultados espera que el resultado caiga por debajo de los $9,5 billones, lo que refuerza la visión optimista sobre la política fiscal del Ejecutivo.

En materia de comercio exterior, el informe estima que las exportaciones de bienes alcanzarán los US$ 81.662 millones en 2025, mientras que las importaciones llegarían a US$ 75.115 millones. Así, el superávit comercial se ubicaría en torno a US$ 6.507 millones, una mejora leve respecto a la estimación previa.