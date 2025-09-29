El panorama para los ahorristas argentinos cambió drásticamente en septiembre. Las tasas de interés para los plazos fijos en pesos sufrieron una baja generalizada en todo el sistema financiero, con recortes que en algunos casos alcanzaron los 11 puntos porcentuales en apenas dos semanas.

La tendencia afectó a bancos nacionales, entidades provinciales, fintech y compañías financieras, modificando por completo el escenario para quienes buscan refugio en las colocaciones tradicionales.

Entre los bancos de mayor peso, el Banco Nación redujo su TNA (Tasa Nominal Anual) del 47% al 36%, lo que implica que un depósito de $1.000.000 a 30 días hoy rinde $1.029.589,04, contra cifras considerablemente más elevadas a mediados de mes.

El Banco Santander bajó su tasa del 42% al 35%, mientras que Galicia se ubicó en 35,25% y Provincia en 34%. BBVA y Macro ofrecieron alrededor de 35%, y el Banco Ciudad fue más drástico al reducir su tasa al 31%, con un retorno de apenas $1.025.479,45 por cada millón invertido.

Las entidades del interior replicaron la tendencia. El Banco de Córdoba bajó su tasa del 52% al 43%, mientras que el Banco del Chubut pasó de 51% a 38%.

Entre las fintech, Banco del Sol y Banco VoII marcaron la magnitud del ajuste: redujeron sus tasas de 55% a 45% en solo dos semanas.

En el caso de las compañías financieras, Crédito Regional recortó su tasa de 54,5% a 43%, mientras que Reba pasó de 50% a 40%.

Los que resisten

A contramano de la baja generalizada, algunos bancos de nicho o digitales mantuvieron tasas más elevadas para atraer clientes:

Banco CMF: 42%

Mariva: 41,5%

Meridian: 42,5%

Los cálculos comparativos muestran que la brecha entre la mejor y la peor tasa del mercado alcanza los $12.000 por cada millón de pesos colocado a 30 días.

Las opciones más competitivas pagan en torno a $1.036.986,30, mientras que las menos agresivas apenas superan los $1.024.000.

En promedio, las tasas cayeron 6,6 puntos porcentuales desde el 15 de septiembre hasta fin de mes, una baja que transforma por completo el mapa para quienes buscaban proteger sus ahorros en plazos fijos tradicionales.

La decisión de los bancos refleja el nuevo contexto financiero y obliga a los inversores minoristas a recalcular estrategias ante el menor rendimiento de este instrumento clásico