Las pequeñas y medianas empresas del comercio minorista registraron en septiembre una caída interanual del 4,2 % a precios constantes, de acuerdo con un informe difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Además, en la comparación mensual desestacionalizada, las ventas se redujeron un 2 %.

Pese al retroceso del mes, en el acumulado del año (enero a septiembre) las ventas minoristas pyme acumulan un incremento interanual del 5 %. En cuanto al estado de los comerciantes, el 55 % manifestó que su situación económica se mantiene igual que en el año anterior, mientras que un 38 % reportó un empeoramiento, y apenas el 7,2 % dijo haber experimentado mejoras.

El informe de CAME indica que la caída fue generalizada en todos los rubros. Los más afectados fueron textil e indumentaria, con una baja del 10,9 %, y el sector de bazar, decoración y muebles, que cayó un 6,2 %. En contraste, perfumería fue uno de los pocos rubros que logró un leve repunte mensual del 1,4 %, mientras que ferretería y materiales eléctricos se mantuvieron estables.

Respecto al panorama para los próximos meses, el 60,1 % de los comerciantes consideró que no es un buen momento para invertir, mientras que sólo el 12 % cree que sí lo es. En cuanto a expectativas, el 47,6 % anticipa una mejora para el año próximo, el 41,5 % estima que la situación se mantendrá igual y el 10,8 % prevé un empeoramiento.