Desde este mes, los argentinos que viajen al exterior ya pueden comprar electrodomésticos de línea blanca en países como Chile e ingresarlos legalmente al país. La novedad es que este tipo de productos no se rigen por la clásica franquicia de equipaje (USD 500 por vía aérea o USD 300 por vía terrestre, más el 50% sobre el excedente), sino que tributan bajo el Régimen General de Importación, con alícuotas específicas.

Cada viajero mayor de 16 años puede ingresar una unidad por especie al año y debe completar el formulario OM2153-A como declaración jurada. Una vez calculados y abonados los tributos en la Aduana, la importación queda autorizada.

De acuerdo con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los aranceles para la línea blanca son:

Derecho de importación extrazona (DIE): 20%

Tasa de Estadística (TE): 3%

IVA: 21%

Ganancias: 11%

En total, un 55% adicional sobre el valor del ticket de compra, que se aplica a heladeras, freezers, lavarropas, secarropas, lavavajillas, hornos eléctricos, cocinas eléctricas y termotanques.

Para el caso de los aires acondicionados, se suma un 9,5% extra por impuestos internos, lo que eleva la carga al 64,5%.

Aunque el recargo puede parecer alto, al comparar precios con los del mercado local, en muchos casos la importación sigue resultando más conveniente para el consumidor argentino.