Llenar el changuito cuesta hasta $769.000 en algunas provincias: ¿cuánto cuesta en San Juan?

El costo de llenar el changuito del supermercado se disparó en julio en varias regiones del país, con un impacto directo en los hogares de clase media. Según un estudio de la consultora Analytica, una familia tipo de cuatro integrantes necesita más de $769.000 mensuales para cubrir su compra de alimentos y bebidas, cifra que equivale a más de la mitad de la Canasta Básica Total (CBT) medida por el INDEC, indicador que marca la línea de pobreza. San Juan se ubica por debajo de la mitad de la tabla, pero hubo un producto que en San Juan tuvo el mayor aumento del país.

La Patagonia lidera el ranking de los precios más altos, producto de los mayores costos logísticos y de distribución. Santa Cruz registró la canasta más cara con $769.319, seguida por Chubut ($759.467), Tierra del Fuego ($751.937) y Río Negro ($742.188).

En el otro extremo, el NEA se mantiene como la región más accesible: Formosa ($693.746), Chaco ($693.219) y Misiones ($691.579) exhiben los valores más bajos del país. La brecha entre el ticket más alto y el más económico supera los $77.000 en un solo mes.

En la zona baja del medio de la tabla se encuentra San Juan, levemente por encima de su vecina Mendoza. En la provincia llenar el changuito tiene un costo de $711.096 y la mendocina arrojó $710.342.

Un dato llamativo surge en la Ciudad de Buenos Aires, donde la cercanía a los centros de distribución y la competencia comercial ubican a la canasta entre las más económicas, con un gasto de $705.323. Sin embargo, la capital registró una de las subas mensuales más marcadas (+1,8%).

Con mayores aumentos

Más allá de los montos absolutos, las subas más fuertes se observaron en Jujuy (+3,9%), Catamarca (+2,5%) y Corrientes (+2,5%). En valores concretos, Catamarca lideró con un salto de $34.000, seguida por Corrientes (+$29.927) y Jujuy (+$28.213).

En cambio, la Patagonia mostró ajustes menores: Tierra del Fuego (+$8.631), Neuquén (+$6.422), Río Negro (+$5.404) y Santa Cruz (+$4.997).

La presión tributaria también incide en las góndolas: según un estudio del IERAL, Misiones encabeza el ranking con una carga impositiva efectiva equivalente al 12,9% de su Producto Bruto Geográfico, seguida por Tucumán (8,0%) y Buenos Aires (7,2%).

Productos que más aumentaron

El pan lactal fue el producto con mayores subas en casi todas las provincias, con incrementos superiores al 5%. El azúcar también se encareció entre 3% y 5%, con picos del 7,6% en San Juan y Misiones.

El café instantáneo subió entre 2% y 3%, mientras que las supremas de pollo envasadas treparon hasta 5%.

En contrapartida, algunos precios retrocedieron: la lata de choclo bajó hasta 5,5% en Chaco, y el dulce de leche cayó más de 4% en la Ciudad de Buenos Aires, Chaco y La Pampa.

Según el INDEC, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó 1,9% en julio. Así, una familia tipo necesitó $515.405 para no caer en la indigencia. La Canasta Básica Total (CBT) también avanzó 1,9%, elevando el umbral de pobreza a $1.149.353.

Fuente: Ámbito.