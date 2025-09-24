El proyecto minero Los Azules, ubicado en Calingasta, San Juan, sumó un nuevo respaldo estratégico en su camino hacia la construcción. La International Finance Corporation (IFC), brazo del Grupo Banco Mundial para el desarrollo del sector privado, y McEwen Copper firmaron un acuerdo de colaboración para integrar los estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) de la IFC al desarrollo del yacimiento de cobre.

La iniciativa apunta a reducir riesgos, dar mayor transparencia y cumplir con los criterios exigidos por los grandes inversores internacionales, con la mira puesta en un posible financiamiento futuro en deuda y capital.

Actualmente, Los Azules ya cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental aprobada y prevé concluir su Estudio de Factibilidad en octubre de 2025. En paralelo, la empresa solicitó la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), a la espera de la resolución del comité evaluador.

“Nos complace colaborar con McEwen Copper en el proyecto Los Azules para ayudarlo a alinearse con los Estándares de Desempeño de la IFC y sentar las bases para el financiamiento internacional”, afirmó Manuela Adl, Gerente Senior de País de IFC para Argentina. Agregó que el objetivo es también impulsar inversiones en el sector minero argentino y contribuir al desarrollo sostenible de la industria.

Desde la compañía, Rob McEwen, presidente y principal accionista de McEwen Inc., calificó el acuerdo como “un cambio fundamental” para el proyecto, al destacar que permitirá cumplir con los más altos estándares de sostenibilidad y abrirá la puerta a que la IFC actúe como prestamista y socio en capital.

En la misma línea, Michael Meding, vicepresidente y gerente general de McEwen Copper, aseguró que la integración proactiva de criterios ESG junto con un marco financiero sólido “refuerza el camino de éxito de Los Azules y eleva su atractivo para los inversores globales”.

Con este paso, Los Azules se acerca a una etapa decisiva: una vez finalizada la ingeniería definitiva y asegurado el financiamiento, estará en condiciones de iniciar su construcción, con la expectativa de convertirse en un motor de empleo, desarrollo social y generación de divisas para San Juan y el país.