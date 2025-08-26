Los bancos actualizaron los límites de extracción: ¿cuánto dinero se podrá sacar en septiembre?
Los bancos actualizaron los topes de extracción de efectivo y suman innovaciones que permiten operar sin tarjeta en los cajeros automáticos.
Los principales bancos del país ajustaron los topes diarios de extracción de efectivo y, al mismo tiempo, avanzan en la incorporación de nuevas tecnologías que buscan modernizar y agilizar el uso de cajeros automáticos.
Aunque las billeteras digitales y las transferencias online siguen en crecimiento, el efectivo continúa siendo esencial para gran parte de la población argentina, lo que mantiene a los cajeros como un servicio clave dentro del sistema financiero.
De cara a septiembre, las entidades bancarias informaron los montos actualizados:
- Banco Nación: $150.000 por día, ampliable hasta $500.000 vía home banking.
- Banco Provincia: hasta $400.000 diarios, con opción de ampliación desde la app.
- Banco Ciudad: $325.000 diarios, con posibilidad de aumento en la aplicación.
- Banco Galicia: hasta $400.000 por transacción, con un máximo de $1.000.000 en cajeros propios.
- ICBC: $550.000 en terminales propias y hasta $60.000 en cajeros de la red Banelco.
- Banco BBVA: límite de $2.100.000 diarios.
- Banco Macro: hasta $400.000 diarios; clientes Selecta hasta $500.000. En cajeros de otras redes, el máximo baja a $60.000.
- Banco Santander: hasta $600.000 para clientes estándar y $1,2 millones para categorías Platinum y Black.
Innovaciones
Además de los cambios en los montos, los bancos comenzaron a implementar tecnologías que buscan reforzar la seguridad y mejorar la experiencia del usuario.
Entre las principales novedades se encuentra la extracción sin tarjeta física mediante NFC (Near Field Communication), que permite retirar efectivo acercando el celular al cajero y validando la operación con un PIN. Este sistema es compatible con billeteras digitales como Google Pay y Apple Pay.
También se incorporan otras herramientas como:
- Reconocimiento biométrico (huella digital o reconocimiento facial).
- Operaciones iniciadas desde la app bancaria y finalizadas en el cajero.
- Asistentes digitales interactivos, que guiarán paso a paso a los clientes en cada transacción.