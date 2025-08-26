Los principales bancos del país ajustaron los topes diarios de extracción de efectivo y, al mismo tiempo, avanzan en la incorporación de nuevas tecnologías que buscan modernizar y agilizar el uso de cajeros automáticos.

Aunque las billeteras digitales y las transferencias online siguen en crecimiento, el efectivo continúa siendo esencial para gran parte de la población argentina, lo que mantiene a los cajeros como un servicio clave dentro del sistema financiero.

De cara a septiembre, las entidades bancarias informaron los montos actualizados:

Banco Nación: $150.000 por día, ampliable hasta $500.000 vía home banking.

vía home banking. Banco Provincia: hasta $400.000 diarios, con opción de ampliación desde la app.

Banco Ciudad: $325.000 diarios, con posibilidad de aumento en la aplicación.

Banco Galicia: hasta $400.000 por transacción, con un máximo de $1.000.000 en cajeros propios.

ICBC: $550.000 en terminales propias y hasta $60.000 en cajeros de la red Banelco.

Banco BBVA: límite de $2.100.000 diarios.

Banco Macro: hasta $400.000 diarios; clientes Selecta hasta $500.000. En cajeros de otras redes, el máximo baja a $60.000.

Banco Santander: hasta $600.000 para clientes estándar y $1,2 millones para categorías Platinum y Black.

Innovaciones

Además de los cambios en los montos, los bancos comenzaron a implementar tecnologías que buscan reforzar la seguridad y mejorar la experiencia del usuario.

Entre las principales novedades se encuentra la extracción sin tarjeta física mediante NFC (Near Field Communication), que permite retirar efectivo acercando el celular al cajero y validando la operación con un PIN. Este sistema es compatible con billeteras digitales como Google Pay y Apple Pay.

También se incorporan otras herramientas como: