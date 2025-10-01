Octubre comenzó con un nuevo capítulo de aumentos que afectan de lleno al gasto familiar. Alquileres, medicina prepaga y servicios de telecomunicaciones encabezan la lista de subas que ya rigen desde este miércoles y que, en conjunto, ejercerán presión sobre el índice de precios al consumidor.

Alquileres

Los contratos de vivienda alcanzados aún por la derogada Ley de Alquileres tendrán en octubre un ajuste del 46,1% según el Índice de Contrato de Locación (ICL) del Banco Central, que toma en cuenta la inflación y la evolución de los salarios formales (RIPTE). Aunque la cifra marca una desaceleración frente al récord de enero (190,69%), sigue representando un fuerte golpe para los inquilinos.

Medicina prepaga

Las empresas del sector confirmaron subas que van del 1,1% al 2,4%, con un promedio del 1,9%. Los incrementos varían según plan, región y edad del afiliado. El ajuste se enmarca en la Resolución Nº645/2025, que obliga a las compañías a transparentar los valores de sus planes ante la Superintendencia de Servicios de Salud, que publica los datos en su web oficial.

Telecomunicaciones

Las firmas de cable, telefonía e internet aplicarán un incremento de hasta 3%, dependiendo del servicio y la operadora, que impactará en las boletas de este mes.

Combustibles y tarifas

El Gobierno dispuso postergar, mediante decreto, parte de la actualización del impuesto a los combustibles líquidos hasta después de las elecciones. Sin embargo, las petroleras ya aplicaron aumentos acumulados de hasta 7% en naftas y gasoil, con variaciones según la zona y la demanda.

Con este escenario, octubre se perfila como un mes en el que los ajustes de precios volverán a golpear el poder adquisitivo de los hogares y a incidir de manera directa en la inflación que registra el INDEC.