La contundente derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires agitó con fuerza a los mercados financieros, que ya venían mostrando dudas sobre la sostenibilidad del programa económico de Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo.

Las repercusiones fueron inmediatas: este lunes 8 de septiembre las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registraron fuertes pérdidas. El derrumbe más pronunciado fue para Grupo Financiero Galicia, con una caída del 15%, seguido por Edenor (-13%), BBVA Argentina (-13%), Pampa Energía (-13%), Supervielle (-12,8%) y Banco Macro (-12,24%). También se sumaron Transportadora de Gas del Sur (-11%), YPF (-10,41%), Loma Negra (-10%), Vista Energy (-9,77%) y Central Puerto (-8,5%).

Los bonos en dólares tampoco escaparon a la tendencia bajista, con retrocesos de hasta 8% en el Global 2035, el Global 2041 y el Global 2046. En consecuencia, el riesgo país medido por el JP Morgan volvió a ubicarse por encima de los 1.000 puntos básicos, reflejando la desconfianza de los inversores en el rumbo económico.

Fuente: Ámbito