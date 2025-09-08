Los mercados castigan a Milei: desplome de acciones y riesgo país en más de 1.000 puntos
Las principales empresas que cotizan en Wall Street se hundieron hasta 15% y los bonos en dólares retrocedieron hasta 8%, con el riesgo país nuevamente por encima de los 1.000 puntos.
La contundente derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires agitó con fuerza a los mercados financieros, que ya venían mostrando dudas sobre la sostenibilidad del programa económico de Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo.
Las repercusiones fueron inmediatas: este lunes 8 de septiembre las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registraron fuertes pérdidas. El derrumbe más pronunciado fue para Grupo Financiero Galicia, con una caída del 15%, seguido por Edenor (-13%), BBVA Argentina (-13%), Pampa Energía (-13%), Supervielle (-12,8%) y Banco Macro (-12,24%). También se sumaron Transportadora de Gas del Sur (-11%), YPF (-10,41%), Loma Negra (-10%), Vista Energy (-9,77%) y Central Puerto (-8,5%).
Los bonos en dólares tampoco escaparon a la tendencia bajista, con retrocesos de hasta 8% en el Global 2035, el Global 2041 y el Global 2046. En consecuencia, el riesgo país medido por el JP Morgan volvió a ubicarse por encima de los 1.000 puntos básicos, reflejando la desconfianza de los inversores en el rumbo económico.
Fuente: Ámbito