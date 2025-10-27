Tras el triunfo de Javier Milei en las elecciones nacionales, los mercados reaccionaron con fuertes subas en las acciones y bonos argentinos. El economista Gabriel Martín analizó en Canal 13, el impacto inmediato y los desafíos que enfrentará el próximo gobierno en materia económica, monetaria y fiscal.

“Ya anoche se veía el anticipo en los dólares cripto, que empezaron a caer en sus cotizaciones. Y hoy, todas las acciones argentinas que cotizan en el exterior muestran incrementos del 23 al 30%”, explicó Martín. Según detalló, “las financieras como Banco Galicia o Santander, y las petroleras como YPF y Pampa Energía, muestran fuertes subas, y se espera la misma tendencia cuando abran los mercados locales”.

El economista advirtió que si bien puede haber una baja en el tipo de cambio, no sería saludable que se profundice. “No es aconsejable que el dólar baje tanto, porque el Banco Central todavía está seco de reservas. Tiene que bajar un poco para poder comprar dólares, pero si cae demasiado deja de ser un incentivo para que los exportadores liquiden”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que “los exportadores necesitan un tipo de cambio competitivo. Si baja mucho, no van a vender y el Banco Central no podrá hacerse de los dólares que necesita”.

Martín pidió cautela frente al optimismo de los mercados. “Lo que sucede hoy no es la realidad. Este primer día después de las elecciones siempre sufre un shock, para bien o para mal. Es una película un poco irreal”, consideró.

“A partir de mañana empezaremos a ver un panorama más real. Pero el gran desafío va a estar más allá del 10 de diciembre, cuando se presenten los proyectos de reforma fiscal y laboral que el nuevo gobierno anunció”, remarcó.

Para el economista, el punto clave de los próximos meses será la política monetaria. “Lo más importante para lo que viene es terminar con la recesión, y para eso tienen que bajar las tasas de interés”, afirmó. Y agregó: “Hoy las tasas son altísimas. Nadie puede invertir ni tomar créditos con estos niveles. No hay proyectos de inversión que sean rentables en estas condiciones”.

Martín señaló que una baja de tasas permitiría “normalizar el mercado financiero, abaratar el crédito y generar inversión productiva”. “La clave ahora es la tasa de interés para la renovación de los títulos de deuda. El Gobierno debe lograr renovar su deuda a tasas aceptables, no a valores desorbitantes”, subrayó.

Al ser consultado por la inflación, Martín fue claro: “Ojalá fuera parte del pasado, pero todavía no lo es. Lo que tenemos hoy es una inflación contenida por la recesión. Si fuera por el mercado, los precios serían aún más altos, pero no hay demanda que los convalide”.

Sin embargo, valoró el impacto del control cambiario. “Contener el tipo de cambio va a ayudar a reducir la inflación, sobre todo en alimentos y bebidas. El Gobierno debe aprovechar este mes con el dólar contenido antes de diciembre”, recomendó.

En relación con el discurso de Milei, Martín destacó el tono conciliador del presidente electo. “El mensaje fue más moderado. Habló de gobernar para todos los argentinos y de una nueva etapa de consensos. Eso es lo que el mundo espera de la Argentina”, analizó.

No obstante, advirtió que el próximo gobierno deberá sostener esa línea. “A partir del 10 de diciembre sabremos si Milei tiene la capacidad de generar consensos reales. Parte del voto que recibió fue de apoyo, pero otra parte fue de rechazo a lo anterior. Tiene que ganarse ese respaldo en la gestión”, concluyó.