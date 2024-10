Editorial Según el Financial Times, el régimen libertario de Javier Milei no está listo para levantar el cepo cambiario El periódico especializado británico publicó una entrevista conjunta a Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, en la que el presidente argentino afirmó que aún no están dadas las condiciones para liberar las restricciones cambiarias.