En un nuevo capítulo de la volatilidad cambiaria, Mercado Pago y Cocos Capital dejaron de vender dólar oficial a sus clientes, medida que se conoció pasadas las 16 horas y que generó preocupación en el mercado. El dólar oficial cerró hoy en $1.400 en el Banco Nación, con un incremento del 1,4% respecto a la jornada anterior.

Ariel Sbdar, CEO de Cocos Capital, aclaró que la pausa fue solicitada por su proveedor de dólar oficial, el Banco Industrial (BIND), mientras que las operaciones de dólar MEP continúan con normalidad. “Nos pidieron apagar”, dijo el directivo sobre la decisión tomada por la entidad financiera. Lo mismo ocurrió en Mercado Pago, la fintech de Mercado Libre, que había comenzado a ofrecer compraventa de dólares el 28 de julio pasado.

Fuentes del mercado indicaron que BIND cortó la API que permitía operar a las plataformas, aunque ni la entidad ni las empresas afectadas hicieron declaraciones formales. Desde el Banco Central (BCRA) aseguraron que “no hay ninguna novedad normativa” y que las operaciones con personas humanas solo pueden realizarse a través de bancos y casas de cambio autorizadas.

En declaraciones a A24, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, remarcó que “no hubo ninguna medida, no cambia nada en términos normativos en el acceso al mercado de cambios” y explicó que la intervención se debió a interpretaciones erróneas de la normativa sobre quién puede operar dólares oficiales.

Bausili también negó la posibilidad de que se reinstalen restricciones cambiarias similares al cepo: “Lejos de eso. Cada vez que estuvieron dadas las condiciones eliminamos restricciones cambiarias”, y afirmó que no habrá un régimen diferente después de las elecciones ni un dólar con valor superior al actual, desestimando las especulaciones del mercado.