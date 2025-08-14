El economista y ex presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Pesce, alertó sobre los riesgos que enfrenta la economía argentina bajo la actual administración. En diálogo con el programa Sin Corbata, que se emite por Splendid AM 990, advirtió que la suba de tasas de interés que se observa en el mercado “repercute mal” en la actividad y “genera mucha incertidumbre”.

Pesce aseguró que la deuda externa aumentó “más de 100.000 millones de dólares” desde que Javier Milei asumió la presidencia. “Todo esto que estamos viviendo de tasas altísimas, de este tipo de cambio y demás, lo vamos a terminar pagando cuando las generaciones futuras tengan que afrontar esa deuda”, remarcó.

El ex titular del BCRA (2019-2023) cuestionó que, con tasas mensuales superiores al 4% y una inflación oficial del 1,9%, “hay algo que no está funcionando”. A su entender, “o el mercado está viendo que va a haber una aceleración inflacionaria o el Gobierno está llevando adelante una política que fuerza una recesión que ya se está sintiendo en todos los sectores”.

Según Pesce, la volatilidad actual impulsa a la gente a dolarizarse, lo que “impacta en la balanza cambiaria” por la escasa disponibilidad de divisas para satisfacer esa demanda.

Riesgo para las reservas

Al referirse al plan económico del Gobierno y a la acumulación de reservas, Pesce advirtió que “si esto continúa así, en algún momento vamos a ver una caída” en las arcas del Banco Central. No obstante, destacó que “la Argentina, pese a todas sus dificultades, tiene una fuerte capacidad de ahorro y de generar liquidez en la economía”.

Estimó que se están formando activos por más de US$ 3.000 millones mensuales, un flujo que presiona sobre la disponibilidad de divisas. Además, recordó que el país obtuvo US$ 12.000 millones del FMI, otros US$ 2.000 millones de préstamos recientes y US$ 2.000 millones adicionales del BID y el Banco Mundial. Sin embargo, advirtió sobre el riesgo de “utilizar esa deuda para financiar la demanda de ahorro o turismo al exterior”.

Para cerrar, Pesce señaló que “la emisión monetaria no es el único problema” y que persisten otros desafíos estructurales que el Gobierno no enfrenta por “su visión ideológica de la economía”, como la falta de infraestructura, la escasez de dólares y la pérdida de competitividad. “Controlar solo la cantidad de dinero no alcanza”, concluyó.