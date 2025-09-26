La Tarjeta Alimentar que reciben los beneficiarios de la AUH de ANSES es hoy uno de los programas sociales más importantes, porque asegura un monto fijo mensual destinado a la compra de alimentos. Lo mejor: no requiere inscripción previa.

El sistema es automático. Esto se debe a que ANSES cruza los datos de los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo (AUE), y deposita el beneficio en la misma cuenta bancaria donde ya se cobra la prestación. Es decir, no hay que realizar ningún trámite adicional.

Este punto es clave, ya que muchas familias aún creen que deben anotarse. En realidad, alcanza con ser beneficiario de la AUH o AUE y cumplir los requisitos establecidos.

Quiénes pueden cobrar

El programa está dirigido a los sectores más vulnerables, con especial atención a la alimentación de niños y mujeres embarazadas. Pueden acceder:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.

Mujeres embarazadas desde los tres meses de gestación, que cobran la AUE.

Personas con hijos con discapacidad, sin límite de edad, que reciben la AUH.

No es un beneficio aparte, sino un complemento de la AUH y la AUE. Por eso, el dinero se acredita automáticamente en la cuenta bancaria o billetera virtual asociada, sin necesidad de tramitar una tarjeta física.

Los montos vigentes, actualizados por el Gobierno nacional, son:

$52.250 para familias con 1 hijo de hasta 14 años o con embarazo.

para familias con 1 hijo de hasta 14 años o con embarazo. $81.936 para familias con 2 hijos.

para familias con 2 hijos. $108.062 para familias con 3 o más hijos.

Estos valores se suman a la AUH, lo que permite que los hogares con más de un hijo puedan superar fácilmente los $100.000 mensuales.

El acceso a la Tarjeta Alimentar es automático. ANSES identifica a los titulares que cumplen los requisitos y deposita el dinero sin que deban llenar formularios ni presentar solicitudes.

El único requisito para evitar demoras es mantener los datos personales y los de los hijos actualizados en Mi ANSES, lo que garantiza que el sistema asigne el monto correcto según la situación familiar.

Aunque no haya que inscribirse, conviene revisar si el beneficio ya fue acreditado. Para hacerlo:

Ingresá a Mi ANSES con tu CUIL y clave de la seguridad social en www.anses.gob.ar. En el menú principal, buscá la opción “Mis Asignaciones” o “Consultas”. Allí debería aparecer la Prestación Alimentar, con el detalle de monto y fecha de acreditación.

También podés chequear el extracto de tu cuenta bancaria: el depósito figura como “Tarjeta Alimentar” o “Prestación Alimentar”.