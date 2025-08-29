En septiembre de 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que las familias con tres o más hijos que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán un pago de $108.062 correspondiente al programa Tarjeta Alimentar 2025, que integra el sistema SUAF de Asignaciones Familiares.

El monto se deposita de manera automática a los siguientes grupos:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años.

Mujeres embarazadas a partir del tercer mes que cobren la Asignación por Embarazo (AUE).

Familias con hijos con discapacidad que reciban AUH, sin límite de edad.

Madres que perciban una Pensión No Contributiva (PNC) por siete hijos o más.

Los beneficiarios pueden verificar si acceden al pago ingresando a Mi ANSES con CUIL o DNI y clave de la seguridad social. En la sección “Consultar”, el sistema informa si la familia está incluida en el pago de la Tarjeta Alimentar.

Montos de septiembre

Familias con 1 hijo: $52.250

Familias con 2 hijos: $81.936

Familias con 3 o más hijos: $108.062

Mujeres embarazadas con AUE: $52.250

El dinero se deposita en la misma cuenta bancaria en la que los beneficiarios perciben su asignación habitual, en la fecha que les corresponda según el calendario de pagos oficial de ANSES. También se puede consultar la acreditación exacta en la plataforma Mi ANSES, en el apartado “Hijos” > “Mis Asignaciones”.