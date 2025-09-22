Los bonos soberanos de Argentina bajo jurisdicción de Nueva York registraron fuertes alzas de precio, con subas de hasta el 11 %, al tiempo que el índice EMBI+ Argentina —que mide el riesgo país elaborado por JP Morgan— cayó hasta los 1.142 puntos básicos, una baja de alrededor de 21 % respecto al día anterior.

El alza en los bonos y la caída del riesgo país responden en gran parte al anuncio del gobierno argentino de suspender temporalmente las retenciones a las exportaciones agrarias, vigente hasta el 31 de octubre, junto con un claro apoyo financiero comprometido por el Tesoro de EE. UU.

En declaraciones públicas, Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, afirmó que Estados Unidos está “dispuesto a hacer lo necesario para apoyar a Argentina” ante el complejo escenario económico, lo que incluye opciones como préstamos bilaterales, swap de moneda, compra de deuda soberana y respaldo para el Banco Central.

El nuevo escenario generó expectativas positivas en el mercado financiero local. Analistas destacaron que la eliminación temporal de retenciones incentivó a los exportadores agroindustriales a liquidar parte de la cosecha pendiente, lo que mejora el ingreso de divisas al país. Asimismo, el posible acceso a financiamiento externo —y la promesa de respaldo institucional— moderó la percepción de riesgo hacia instrumentos de deuda argentina.

Pese a este alivio, los especialistas advierten que si bien el panorama ha mejorado a corto plazo, la sostenibilidad de estas medidas será clave para evitar reversiones. El desafío está en mantener flujos de divisas estables, garantizar reservas suficientes, y consolidar un esquema fiscal y monetario que brinde previsibilidad.