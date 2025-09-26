El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este viernes que el Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobó el desarrollo de Los Azules, el primer proyecto de minería de cobre autorizado bajo este marco y lo que significa el primero para la provincia de San Juan. El emprendimiento representa uno de los hitos más relevantes del programa oficial para atraer capitales a gran escala.

Según precisó el funcionario en su cuenta de X, la iniciativa contempla una inversión de US$2700 millones, con la expectativa de generar más de 3500 puestos de trabajo directos e indirectos. Además, proyecta exportaciones anuales por unos US$1100 millones.

Con esta aprobación, ya son ocho los proyectos que recibieron luz verde dentro del RIGI, alcanzando compromisos de inversión acumulados por US$15.700 millones. El régimen, impulsado en la Ley Bases, ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para estimular el desembarco de capitales en sectores estratégicos de la economía.

Los Azules había solicitado el ingreso al régimen de incentivo a comienzo del mes de febrero, cuando se conoció la noticia que había solicitado la adhesión. Si bien el proceso demoró en cuanto al estudio llevado adelante por el comité evaluador, sobre fines del mes de julio, ya se había pronosticado su aprobación. En Canal 13, el Gerente de Sustentabilidad de la firma, Mario Hernández, había anticipado que se encontraban cercanos a la aprobación del plan presentado.

Un proyecto de cobre de escala mundial

Los Azules está diseñado con un enfoque distinto al de una mina convencional: prevé un consumo reducido de agua, menores emisiones de carbono y la meta de alcanzar la neutralidad de carbono en 2038, operando con electricidad 100% renovable.

El yacimiento está considerado entre los proyectos de cobre más grandes del planeta. Cuenta con 1200 millones de toneladas de recursos indicados, con un grado de cobre de 0,4%, y 4500 millones de toneladas de recursos inferidos, con un grado de 0,31%.

Detrás de la operación se encuentra Andes Corporación Minera, subsidiaria de la canadiense McEwen Copper, que apunta a iniciar la explotación en 2029. Con una vida útil estimada en 30 años, se espera una producción anual de alrededor de 160.000 toneladas de cobre fino, directamente industrializable.

Con su puesta en marcha, Los Azules no solo refuerza la proyección de San Juan como polo minero de escala internacional, sino que también se posiciona como un engranaje clave en la estrategia argentina para captar inversiones y consolidar exportaciones de alto valor agregado.